Raddampfer "Kaiser Wilhelm" hat die Weser mit Ziel  Elbe verlassen

Erfolgreiche Reise in die Vergangenheit mit sehr viel Zuspruch in Bevölkerung - Rückkehr zur LGS Höxter fraglich

Der Raddampfer "Kaiser Wilhelm" passiert hier das Ruderhaus in Höxter. Er machte einen Tag Halt beim LGS-Countdown-Tag in Höxter an der Fähre.

Inzwischen ist das Schiff wieder über Flüsse und Kanäle zurück auf dem Heimatstrom Elbe, wo der „Kaiser“ regelmäßig im Bereich Lauenburg unterwegs ist. Nach der Oberweser-Tournee macht die Besatzung erst einmal Pause. Wer an der Elbe unterwegs ist und Sehnsucht nach dem alten Weserdampfer hat, der kann sich Termine unter https://raddampfer-kaiser-wilhelm.de im Internet heraussuchen. Auch ein Schifffahrts-Museum gibt es in Lauenburg.

Dampfer Kaiser Wilhelm macht Halt beim LGS-Countdown-Tag in Höxter und trifft vorher das Weserschiff "Höxter" am Godelheimer See". Foto: Michael Robrecht

Eine weitere Fahrt mit dem „Kaiser“ auf der Weser sei für die nahe Zukunft nicht geplant. Das sagte „Kaiser“-Kapitän Markus Reich in mehreren Interviews in verschiedenen Weserstädten zwischen Hann. Münden und Hameln. Die lange Tour gehe schon an die Belastungsgrenze der 20-köpfigen Besatzung. Außerdem habe die Planung der Jubiläumsfahrt, die coronabedingt zwei Jahre verschoben werden musste, mehrere Jahre gedauert. “Das macht man nicht einfach mal so“, erklärte Reich. Viele Menschen – besonders im Raum Höxter – könnten sich ein weiteres Gastspiel der „Kaiser Wilhelm“ 2023 im Rahmen der Landesgartenschau in Höxter gut vorstellen. Aber da wird wohl der Wunsch Vater des Gedankens bleiben.

Was aber bleibt, sind schöne Fotos vom historischen Weserschiff.