Rat Höxter: Guido Leifeld kritisiert „Buchungstrick“ für Kommunaletats

Höxter

Eigentlich sind es rote Zahlen, also Ausgaben. Im Haushalt verbuchen können die Kommunen in NRW sie aber als Ertrag: Diesen „Trick“ für corona- und kriegsbedingte Aufwendungen hat Guido Leifeld (CDU) jetzt in der Ratssitzung als staatlich verordneten Selbstbetrug kritisiert.