Rat sagt „Nein“ zur Hundewiese in Höxter

Eine Wiese zum Verweilen ohne Leine und vor allem auch zum Spielen mit anderen Hunden: Das wünschen sich Hundebesitzer in Höxter. Den Antrag auf eine städtische Hundeswiese lehnte der Rat ab.

Für ein konkretes Grundstück nahe dem Wohnmobilhafen an der Weser hatte die „Freie Bürger Initiative“ vorgeschlagen, Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten für Vierbeiner zu schaffen und damit vielen Hundebesitzern aus der Seele gesprochen.

Das Areal ist in Besitz der Stadt. Baudezernentin Claudia Koch hatte bereits im Ortsausschuss darauf hingewiesen, dass sich der Aufwand für die Stadt auch angesichts der Folgekosten für die Pflege des Grundstücks nicht rechtfertige. Die hätte nämlich die Stadt zu leisten, wenn sie das Gelände als Hundewiese zur Verfügung stellt.

In der Ratssitzung nun brachte CDU-Fraktionsvorsitzender eine Auffassung zur Sprache, die viele Politiker teilen: Er halte eine städtische Hundewiese für nicht erforderlich. Ludwig spielte den Ball sodann an die Antragsteller zurück. Diese können doch, wenn sie Unterstützung finden, selbst initiativ werden und in Eigenregie die Hundewiese betreiben.