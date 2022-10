Rat spricht Höxters Baudezernentin Vertrauen aus

Höxter

Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, illegale Baggerarbeiten: Das waren schon schwere Geschütze, die der Schützenverein von 1883 Höxter gegen Baudezernentin Claudia Koch in Stellung gebracht hat. In der jüngsten Ratssitzung nun haben sich Bürgermeister Daniel Hartmann und alle Fraktionen geschlossen hinter Claudia Koch gestellt und ihr als Baudezernentin und LGS-Geschäftsführerin das Vertrauen ausgesprochen. An der Strafanzeige gegen sie halte der Schützenverein trotzdem fest, signalisierte Vorsitzender Christian Sauer am Freitag auf Nachfrage des WB. „Wir wollen dem Ergebnis der staatsanwaltlichen Ermittlungen nicht vorgreifen.“

Von Sabine Robrecht