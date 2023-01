Razzia in Höxter: Zoll nimmt 18 illegale Arbeiter auf Betriebshof fest

Razzia in Höxter: Auf einem Betriebshof in Höxter hat der Bielefelder Zoll nach einer Durchsuchung 18 illegal beschäftigte Arbeitnehmer aus Osteuropa und Asien angetroffen, die ohne die erforderlichen Aufenthaltsgenehmigungen dort beschäftigt waren. Gegen einen der illegal Angestellten liegen zudem mehrere offene Haftbefehle vor.

Bereits am Mittwoch in der vorletzten Woche (11. Januar) hatten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Paderborn des Hauptzollamtes Bielefeld im Rahmen einer großen unangemeldeten Kontrolle einen Betriebshof in der Kernstadt Höxter kontrolliert.

Dort seien auf einer überdachten Fläche mehrere Männer mit Sortier- und Stapelarbeiten beschäftigt gewesen. Das berichtet Pressesprecher Ralf Wagenfeld vom Hauptzollamt Bielefeld in einer Erklärung heute Morgen. In welcher Branche die illegalen Arbeiter in Höxter tätig waren, das ist bisher von den Behörden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bekannt gegeben worden. Jedoch handele es sich nicht um eine Baufirma oder eine Baustelle, so der Zoll.

Illegale flüchten und versteckten sich auf Firmengelände

Es müssen offensichtlich filmreife Szenen auf dem Firmengelände bei der Durchsuchung der Gebäude und Lagerplätze durch die zahlreichen Zollbeamten abgespielt haben. Beim unangemeldeten Zugriff der Zöllnerinnen und Zöllner versuchten sich sogleich einige von ihnen einer näheren Überprüfung zu entziehen und versteckten sich auf dem großräumig eingezäunten, teilweise unübersichtlichen Firmengelände. Und das nicht ohne Grund, so das Hauptzollamt. Denn es stellte sich heraus, dass lediglich ein Arbeitnehmer mit einem für die Arbeitsaufnahme in Deutschland notwendigen Aufenthaltstitel ausgestattet war.

Ein Mann sitzt in Haft, gegen 18 Arbeiter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Foto: dpa

Männer aus osteuropäischen Ländern

Gegen die übrigen 18 Männer, die aus verschiedenen osteuropäischen Staaten stammten, wurden demzufolge entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenfalls wurden gegen die mutmaßlichen Arbeitgeber die Ermittlungen aufgenommen. Anschließend erfolgte die Übernahme der Arbeitnehmer durch das Ausländeramt des Kreises Höxter. Die Arbeiter aus dem Osten gehören alle zu einem Subunternehmer aus dem Raum Hamburg, weshalb der Vorgang inzwischen auch in Hamburg bei den Behörden aktenkundig ist.

Zoll-Sprecher Ralf Wagenfeld erklärte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT, dass die illegalen Beschäftigten in Höxter aus den ehemaligen Sowjetunion-Staaten Georgien, Usbekistan, Turkmenistan und aus Weißrussland (Belarus) stammen würden. Dass aus diesen Ländern so viele auffielen, das sei ungewöhnlich.

Der Mann, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen, konnte der Polizei übergeben werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dass so eine große Anzahl Illegaler bei einem Unternehmen in der Region festgesetzt werden, das hat es hier lange nicht gegeben und wird Coup der Zollfahnder bewertet. Veröffentlicht wurde der Zugriff in Höxter am Freitagmorgen um 7 Uhr durch das Hauptzollamt.