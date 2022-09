Realschüler bemalen triste graue Betonwand mit bunten  Höxter-Motiven

Kreative Anwohneridee in Wohngebiet Frankenbergstraße in Höxter - kleine Verschönerungsaktion zur Gartenschau

Höxter

Die Tristesse an der hohen und langen Stützmauer zwischen Dr. Frankenberg-Straße und Prof.-Manegold-Straße ist Geschichte. Die seit 41 Jahren maus- und asphaltgrau gestaltete Wand ist auf Initiative von Anwohner Wolfgang Vogt -mit Unterstützung der Nachbarschaft im Wohnquartier am Ziegenberg in Höxter - am Donnerstagvormittag von Achtklässlern der Realschule Höxter neu gestaltet worden.

Von Michael Robrecht