Recall-Finale bei DSDS: Kreis Höxter drückt Joshua die Daumen

Höxter (WB). DSDS am Dienstagabend: Joshua Tappe (25) hat es geschafft! Beim Auslands-Recall in Südafrika kam er erneut eine Runde weiter. Jetzt tritt er an diesem Samstag um 20.15 Uhr im Recall-Finale gegen 17 Mitbewerber noch einmal in Südafrika an.

Kathrin Bibert und Joshua Tappe singen an diesem Samstag im Recall Finale auf dem Boschendahl Wine Estate den Song "Love Someone" von Lukas Graham.

So weit ist bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" noch kein Kandidat aus dem Weserbergland oder dem Kreis Höxter gekommen: Der Bödexer Joshua Tappe (25) begeisterte am vergangenen Dienstag zusammen Ramon Kaselowsky und Marcio Pereira Conrado mit "I Can't Help Myself" von The Four Tops die Jury um Dieter Bohlen. Xavier Naidoo möchte Joshua in den Mottoshows der letzten zehn verbliebenen Talente sehen. Wenn das keine Ansage ist. Joshua zählt inzwischen zum Favoritenkreis bei den Kandidaten und bekommt viele Fanzuschriften.

Die im Wettbewerb verbliebenen Sängerinnen und Sänger traten zuletzt am Strand im südafrikanischen Kapstadt auf - vor der grandiosen Kulisse der 12 Apostel, der Seitenflanke des Tafelsberges. Gegen 22.30 Uhr stand fest: Joshua ist eine Runde weiter und muss nun an diesem Samstag, 29. Februar, 20.15 Uhr im Recall-Finale noch einmal gegen sehr gute Mitbewerber ran. Mit Kathrin Bibert singt Joshua Tappe auf dem Boschendahl Wine Estate den Song "Love Someone" von Lukas Graham.

Kommt er damit weiter? Die Südafrika-Sendungen sind im Spätherbst 2019 aufgezeichnet worden, und so kann er an diesem Samstag ganz enstpannt mit Freunden und Familie die Show anschauen, wie er vorgestern dem WESTFALEN-BLATT verriet. Es seien ereignisreiche Tage bei den Dreharbeiten gewesen, sagt Joshua, der inzwischen in Höxter und Holzminden jeden Tag auf der Straße erkannt und oft auch angesprochen wird. Joshua wohnt nicht mehr in Höxter-Bödexen, sondern seit einem Jahr in einer WG in Holzminden und ist beim Duftstoffunternehmen Symrise als Kundenberater beschäftigt.