Regina Hoffmann leitet Kita Maria Salome in Ovenhausen

Sie ist angekommen und sofort durchgestartet. Regina Hoffmann (48) ist seit Juni neue Leitung in der Kita Maria Salome in Ovenhausen. Mit einem besonderen Jahresprojekt sowie einer großen Apfelwoche macht sie bereits im Ort auf die Einrichtung aufmerksam.

In der vergangenen Woche erhielt die zweifache Mutter aus Würgassen nun den Staffelstab der Leitung aus der Hand von Detlef Müller, Geschäftsführer der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH. Regina Hoffmann, die seit 26 Jahren als Erzieherin beim Katholischen Träger arbeitet, wünschte er eine gute Hand und zugleich neue Ruhe und Beständigkeit für die gerade erst ausgebaute, jetzt dreigruppige Einrichtung.

„Ich bin herzlich aufgenommen worden und habe mit Jana Pott eine tolle Stellvertreterin“, lobte Regina Hoffmann ihr Ankommen in Ovenhausen. Sie hatte sich in der Bewerbung um mehrere Leitungsstellen direkt für Ovenhausen entschieden. „Die Menschlichkeit und die christliche Prägung hier gefallen mir“, freute sie sich darüber, nun die Einrichtung mit 57 Kindern in drei Gruppen zu leiten, aber auch immer wieder in den Gruppen zu sein. Ihr „Steckenpferd der Religionspädagogik“ wolle sie dabei besonders anbringen. Das wurde bereits deutlich im neuen Jahresthema. „Heimat ist da, wo mein Herz zuhause ist“, hatte sie mit dem Team gemeinsam analog zum Titel eines Bilderbuches ausgewählt. In einer „Kinderkonferenz“ hatte die Kita Maria Salome festgelegt, welche Inhalte sich die Kinder dabei wünschen. Ausflüge zum Spielplatz und Sportplatz, zur örtlichen Bäckerei oder zur Feuerwehr gehören ebenso dazu wie Treckerfahren auf einem Bauernhof oder eine Busfahrt. Die Herbst-Aktionswoche mit den Apfelforschern, dem Apfelkuchenbacktag und dem Apfelfest mit Blaskapelle standen ebenso bereits im Fokus des Jahresthemas, wie der Familiengottesdienst, den die Kita mitgestaltet hatte.

Detlef Müller hatte sein Willkommen an die neue Leitung mit einem Dank an ihre Stellvertreterin Jana Pott begonnen. Ihr überreichte er einen Blumenstrauß für die Arbeit der vergangenen zwei Jahre. Dort hatte sie einiges aufzufangen, weil die vorherige Leitung Nicola Auge vor ihrem Wechsel nach Erkeln nur ein Jahr bleiben konnte. Der rote Staffelstab für Regina Hoffmann sei dabei zwar auch nur auf Zeit überreicht. Diese Zeitspanne könne aber gerne länger ausfallen, freute sich Müller zunächst darüber, dass es wieder gelungen sei, eine Leitung aus den eigenen Reihen des Trägers zu finden. Regina Hoffmann hatte lange Jahre in Höxter und zuletzt zwei Jahre in der Katholischen Kita in Godelheim gearbeitet. Müller wünschte Hoffmann viel Freude an der Leitung und auch den Willen zu führen. Mit Blick auf die im Außengelände noch nicht abgeschlossenen Bauarbeiten forderte er die neue Leitung auf, auf dem Staffellauf der Leitung das Team und die Eltern, Kirchengemeinde und Träger mit einzubinden. „Es gibt einige Herausforderungen, die Sie ins Schwitzen bringen können“, hoffte er, dass die neue Leitung gerüstet sei für eine lange Strecke und dabei auch nicht zu bescheiden auftreten möge in der Wahrnehmung ihrer Aufgabe.

„Es ist ein geglückter Übergang und wir haben schon gemerkt, dass Sie gut angekommen sind“, freute sich Helga Winkelhahn vom Kirchenvorstand über den neu belebten Kontakt zwischen Gemeinde und Kita. Das bestätigten auch die Eltern. Vom eigenen Team erhielt Regina Hoffmann zum Start ein kleines Kreuz, das sonst die Vorschulkinder begleitet sowie ein selbst gemaltes Bild in den Farben des Trägerlogos für ihr Büro.