Regionale Produkte perfekt präsentiert

Höxter-Ottbergen

Kartoffeln aus der Warburger Börde, Honig aus Bruchhausen und Holzpellets, die von den Werkstätten am Grünenberg in Ottbergen hergestellt werden: Regional wird groß geschrieben beim Nahkauf in Ottbergen – und nun mit einem Dokumentationsfilm auch groß in Szene gesetzt.

wn