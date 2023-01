Rekord: Stiebel Eltron stellt allein in Holzminden 500 neue Mitarbeiter ein

Das Jahrzehnt der Wärmepumpe hat begonnen: Stiebel Eltron peilt zeitnah Umsatzmilliarde an. Während der Pandemie schafften sich viele Haushalte eine neue Wärmepumpe an. Im Kampf gegen den Klimawandel dürfte der Trend anhalten. Stiebel Eltron in Holzminden investiert, weitete die Produktion aus und schafft Hunderte neue Arbeitsplätze.

Stiebel-Zentrale und Stammsitz in Holzminden. Dort arbeiten 2500 Mitarbeiter, viele aus dem Kreis Höxter.

2022 war für Stiebel Eltron ein äußerst erfolgreiches Jahr: Das Wachstum zog sich durch nahezu alle Bereiche. Allein in Holzminden wurden über 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, so dass mittlerweile rund 2.500 Menschen am Stammsitz des Greentech-Unternehmens beschäftigt sind, darunter viele aus dem Kreis Höxter.

Auch 2022 feierten wieder einige aus dem großen Team langjährige Dienstjubiläen. In einer Feierstunde im Energy Campus wurden die Jubilare geehrt. Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein, der mit seiner 25-jährigen Zugehörigkeit zu Stiebel Eltron selbst zu den Jubilaren gehörte, stellte heraus, dass „das Unternehmen ohne Sie nicht da wäre, wo wir heute sind – Sie alle haben zu unserem Erfolg beigetragen. Für Ihre Treue und Ihren Einsatz sind wir ihnen extrem dankbar. Gerade in der aktuell so schnelllebigen, volatilen Welt ist diese Treue nicht selbstverständlich. Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam den Wachstumsweg des Unternehmens weiterzugehen.“

Dem schloss sich auch der Betriebsrat an – Vorsitzender Michael Klemm: „Dank an Sie alle, speziell auch an den Jubilar Kai Schiefelbein, unseren Geschäftsführer.“