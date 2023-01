Rekord: Stiebel stellt allein in Holzminden 500 neue Mitarbeiter ein

Jubilarfeier von Stiebel Eltron – Greentech-Unternehmen expandiert wie nie zuvor – 2500 Mitarbeiter allein am Stammsitz

Holzminden/Höxter

Das Jahrzehnt der Wärmepumpe hat begonnen: Stiebel Eltron peilt zeitnah Umsatzmilliarde an. Während der Pandemie schafften sich viele Haushalte eine neue Wärmepumpe an. Im Kampf gegen den Klimawandel dürfte der Trend anhalten. Stiebel Eltron in Holzminden investiert, weitete die Produktion aus und schafft Hunderte neue Arbeitsplätze.