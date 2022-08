Rekordernte im Corveyer Weinberg

Höxter

„Die langanhaltende Trockenheit hat unserem Wein in diesem Jahr wenig ausgemacht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen Jahrhundertjahrgang bekommen. Denn das, was wir jetzt nach der Arbeit im Weinberg stehen haben, ist sensationell.“ Diese wunderbaren Aussichten machen Michael Rindermann glücklich. Seit 2009 betreut der ehemalige Weinhändler am Südosthang des Räuschenbergs 99 Weinstöcke.

Von Sabine Robrecht