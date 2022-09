Kollision mit Andreaskreuz - und fast mit Zug

Das war knapp. Fast wäre es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug der Nordwestbahn am B64-Bahnübergang Taubenborn kurz vor Höxter gekommen. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Zwangshalt des Zuges führte jedoch zu langen Staus auf der B64/83 in Richtung Höxter-Innenstadt und in Fahrtrichtung Godelheim.

Kurioser Unfall an dem Bahnübergang B64 Taubenborn bei Höxter: Ein Auto rammt ein Andreaskreuz - und kurz danach rauscht ein Regionalzug an.

Polizeisprecher Jörg Niggemann berichtete auf WB-Anfrage einige Details über den kuriosen Unfall. Um 13.30 Uhr sei ein Renault-Kleinwagen auf der dicht befahrenen Bundesstraße direkt am Bahnübergang an den Gleisen plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Andreas-Kreuz gefahren. Der Autofahrer wurde bei dem Aufprall verletzt, so der Polizeisprecher.

Soweit kein Drama, aber dann folgte eine fast unwirkliche und filmreife Situation: Offensichtlich nur ganz kurz nach dem Zusammenprall zwischen Auto und Straßenschild rauschte plötzlich ein NWB-Regionalzug heran. Möglicherweise habe der ein abgerissenes Schild- oder Autoteil überfahren. Es ruckelte etwas. Der Lokführer muss das bemerkt haben. Die Bahn stoppte sofort. Der Zug war vom Lokführer vorschriftsmäßig aus Sicherheitsgründen angehalten worden.

Spezialisten der Bahn mussten extra anreisen, und das dauerte. Untersucht wurde vor Ort nicht nur von der Polizei der Unfallhergang mit dem Renault an den Gleisen, sondern auch ganz genau von der Bahn, ob sich bei dem Unfall wirklich Teile vom Auto oder dem Verkehrszeichen gelöst hatten und auf die Schienen oder gegen den Zug geschleudert worden sein könnten, schilderte Polizeisprecher Niggemann. Nach einer Weile gaben die Bahnexperten dann Entwarnung, der Zug fuhr weiter. Dass der Nordwestbahn-Fahrplan zwischen Höxter und Ottbergen bis zum späten Nachmittag durcheinandergewirbelt wurde, das war klar.

Knapp an der Katastrophe vorbei

Dem Autofahrer war auch schnell klar, dass er am Taubenborn Glück im Unglück gehabt hatte und wohl nur Sekunden an einer Katastrophe vorbeigeschrammt war. Der Stau zog sich dann über eine Stunde hin. Die Polizei leitete den B64/83 Verkehr auf einer Spur am kaputten Auto, am zerstörten Andreas-Kreuz und am Zwangs-gestoppten Zug mit einigen verdutzt aus den Fenstern schauenden Bahnreisenden vorbei.

Manche Autofahrer drehten auf der B64 zwischendurch verärgert und fuhren andere Wege. Immer, wenn am Nadelöhr Bahnübergang Taubenborn oder auf der B64 entlang der Godelheimer Seen ein Unfall passiert oder die bekannte Bahnschranke klemmt, führt das wegen der Topografie der B64, der Seen und fehlender Umleitungsmöglichkeiten seit Jahrzehnten stets zu kilometerlangen Staus in beide Richtungen.

Über die höhe des Sachschadens und den genauen Unfallgrund waren am Abend noch keine Details bekannt.