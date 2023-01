Richtfest für „Pier 1“ in Höxter noch im Januar

Der zukünftige Treffpunkt in Höxter mit freiem Blick auf die Weser nimmt immer mehr Formen an. „Wir liegen gut im Zeitplan. Noch im Januar wollen wir das Richtfest für den Pier 1 feiern“, bestätigt Planer und Gesellschafter Detlef Struck auf WB-Anfrage.

Arbeiten für Ausflugslokal an der Weser in Höxter schreiten voran

Unterhalb der Bahngleise und am Weser-Radweg 1 gelegen wird das Lokal „Pier 1“ für die Einheimischen und Gäste viel Platz bieten – zum Feiern, Pausieren und Relaxen.

Aus dem früheren Ausflugslokal „R1“, am beliebten und vor allem im Sommer hochfrequentierten Europaradweg gelegen, wird nach dem Brand in 2019 und kompletten Abriss ein neues, fast dreimal so großes Gebäude. Aus der Asche entsteht ein „weißer Schwan“. Viele Höxteraner Bürger freuen sich schon auf den Start. Der „Pier 1 Höxter“ liegt außerhalb des eingezäunten LGS-Geländes und ist das ganze Jahr für alle gut erreichbar. Von der Innenstadt sind es nur wenige Gehminuten bis zu dem Lokal.