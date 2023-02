Rotary-Club Höxter unterstützt die Musikschule

Spendenübergabe an die Musikschule Höxter: Dr. Eckhard Sorges, Frieda Wachter, Jonathan Misch, Finja Tuschen und Hans-Hermann Jansen. Die beiden Mädchen demonstrierten die für die Spende angeschafften Kinderklarinetten.

Der Betrag, den der Rotary-Club überreichte, liegt bei stolzen 4175 Euro. Die Musikschule konnte dank der Unterstützung zwei neue Kinderklarinetten erwerben. Der kommissarische Leiter der Musikschule, Jonathan Misch, bedankte sich sehr herzlich.

Die Schülerinnen Finja und Frieda gaben eine kurze Kostprobe mit den neuen Klarinetten, die zwar genauso groß sind wie die Klarinetten für Erwachsene, aber mit Ihren Tonlochabständen und Klappen extra für kleine Hände konzipiert sind.

Zusammengekommen war die Spende bei einem Benefizkonzert im September 2022: Das große Kammerorchester Sinfonietta Köln spielte auf Einladung des Rotary-Clubs Höxter im Konzertsaal der Abtei Marienmünster.

Rotarier und Musiker Hans-Hermann Jansen hatte seine Kontakte genutzt, und so konnte dieses Spitzenensemble der klassischen Musik in den Kreis Höxter gelockt werden. Wie immer organisiert und finanziert der Rotary-Club Höxter ein solches Benefizkonzert über seine Mitglieder, diesmal für die Musikschule Höxter.

Bei freiem Eintritt kam neben den Spenden der Clubmitglieder durch die zahlreichen Zuhörer noch ein beeindruckender weiterer Betrag in Form von Spenden und aus dem Getränkeverkauf am Abend zusammen, sodass der Präsident 4175 Euro an die Musikschule übergeben konnte.