Rote Zahlen: Wie Höxter jetzt die Haushaltssicherung vermeiden will

Der Etatentwurf hat ein Defizit von 1,34 Millionen Euro. In die Haushaltssicherung rutscht Höxter trotzdem nicht. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sollen steigen. Wie das möglich ist, erläuterten Bürgermeister Daniel Hartmann und Finanzabteilungsleiter Andreas Brandl, als sie den Haushaltsplanentwurf für 2023 in den Rat einbrachten.

Der dem Stadtparlament vorgelegte Haushaltsplanentwurf umfasst ein Einnahmevolumen von 79,5 Millionen Euro. Dieses liegt, so Andreas Brandl, deutlich über dem Niveau des Vorjahres und stammt mehr als zur Hälfte aus Steuern und Abgaben. Dazu gehören 15,2 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. „Das sind nur 95.000 Euro weniger als im Rekordjahr 2017“, sagte Andreas Brandl – und kündigte sogleich an, dass die Verwaltung entgegen ihrem in der Dezember-Sitzung gemachten Vorschlag den Gewerbesteuerhebesatz nicht höherschrauben will.