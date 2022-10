Sabine Tippelt (SPD) und Uwe Schünemann (CDU) kämpfen um das Direktmandat

Landtagswahlen in Niedersachen am kommenden Sonntag - Sieben Kandidaten im Kreis Holzminden

Holzminden

In Niedersachsen wird am Sonntag, 9. Oktober, ein neuer Landtag gewählt. Auch im Kreis Holzminden läuft seit Wochen der Wahlkampf. Die Stadt Holzminden, der Flecken Delligsen und die Samtgemeinden Bevern, Bodenwerder-Polle, Boffzen und Eschershausen-Stadtoldendorf bilden den neuen Wahlkreis 19 Holzminden (bisher Wahlkreis 20). Hier treten sieben Kandidatinnen und Kandidaten an.

Von Michael Robrecht