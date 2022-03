Salmonellenalarm in Kirchengruppe: Großeinsatz in Jugendherberge Höxter

Weil einige der um die 100 Teilnehmer eines Wochenendes einer evangelischen Freikirche aus dem Raum Wolfsburg salmonellenbelastete Eierspeisen gegessen haben, ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Großeinsatz von einem Dutzend Rettungs- und Einsatzfahrzeugen an der Jugendherberge in Höxter gekommen. „Massenanfall von Verletzten in einem Beherbergungsbetrieb“ lautete um 4.29 Uhr die Alarmmeldung.

In der Jugendherberge Höxter hat es am frühen Sonntagmorgen einen Großalarm gegeben. Die betroffnene Freikirchengruppe aus Niedersachsen ist inzwischen abgereist.

Da sich die Lage in der Herberge in der Nacht „dynamisch“ entwickelte und laut Feuerwehr „eine Personengruppe Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung“ zeigte, haben die Betroffenen den Rettungsdienst aufgeregt alarmiert. Um die sieben Personen sind vor Ort von Sanitätsgruppen auf ihren Gesundheitszustand untersucht worden und laut Feuerwehr Höxter drei Gäste, denen es nicht gut ging, zur Untersuchung ins St. Ansgar Krankenhaus gebracht worden.

Nihat Gümüsch aus Hamm, Betreiber der Gruppenherberge Höxter, war selbst am Samstag und Sonntag gar nicht in Höxter, sondern sein Hausmeister betreute die Freikirchengruppe, die als Selbstversorger viele Zimmer für die gut 100 Personen gemietet hatte. Gümüsch sagte, dass die Niedersachsen auch eigenständig in der Küche die Speisen zubereitet und die Waren selbst mitgebracht hätten. Sein Hausmeister sei dann von dem nächtlichen Blaulicht-Einsatz überrascht worden.

Blick in die Küche der Herberge in Höxter an der Wilhelmshöhe. Foto: Michael Robrecht

Gümüsch zeigte sich im Gespräch mit dem WB am Sonntagmorgen erleichtert, dass wohl alle von der Salmonellenvergiftung betroffenen Besucher, darunter ein älterer Herr und ein Kind, nach einer Erstversorgung im St. Ansgar-Krankenhaus in die Gruppe in der Herberge noch am Sonntagmorgen zurückgekehrt seien. Um 6 Uhr endete der Notfallgroßeinsatz, am Ende ohne einen „Massenanfall von Verletzten“. Um 12 Uhr am Sonntag reiste die große Gruppe ab.

Symptome einer Salmonelleninfektion (oft durch zu alte Eier)) sind ein plötzlich einsetzender Durchfall mit Unwohlsein, Kältegefühl, Kopf- und Bauchschmerzen, manchmal auch Erbrechen und leichtes Fieber. Diese Beschwerden treten in der Regel 12 bis 36 Stunden nach dem ersten Kontakt mit dem Erreger im Essen auf. In der Nacht vor Ort waren RTW der Rettungsdienste Höxter und Holzminden, der Feuerwehr-Löschzug Höxter, das DRK Kreis Höxter sowie die Polizei.

Nihat Gümüsch betreibt die Jugendherberge, war aber am Wochenende nicht in Höxter. Die Kirchengruppe kochte selbst. Foto: Michael Robrecht

In der Jugendherberge läuft das Beherbergungsgeschäft in diesem Frühjahr gerade wieder an. Es gibt laut Betreiber einige Buchungen. Auch die Umbau- und Außengestaltungsmaßnahmen gehen weiter.