Schaden fünfstellig: 500 Meter neuen Wall-Weg mit Schuhen schwer beschädigt

Randale auf Landesgartenschaugelände am Wall in Höxter: Polizei sucht Zeugen und Täter

Höxter

Einen für das Landesgartenschaugelände neu angelegten Fußweg auf dem Hindenburgwall in Höxter haben Unbekannte so stark beschädigt, dass er neu begradigt werden musste. Der Schaden geht in den fünfstelligen Euro-Bereich. Viele fragen sich: Wer zerstört mutwillig auf eine so lange Strecke einen neuen Weg?

Von Michael Robrecht