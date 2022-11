Schandfleck von Lütmarsen: Tornado-Trümmerhaufen liegt dort immer noch

Höxter/Lütmarsen

Viele Jahre konnten täglich Hunderte Autofahrer miterleben, wie die sich im Dornröschenschlaf befindliche ehemalige Gaststätte „Oase“ am Ortsausgang von Lütmarsen mit Dornengestrüpp zuwucherte. Das zeitweise auch als „Etablissement“ in Verruf geratene Gebäude galt lange als Schandfleck an der L755 nach Ovenhausen. Es hatte seinen festen Platz unter den „Lost Places“ – niemand renovierte das Ex-Bordell, noch gab es eine Gelegenheit, die Ruine zu beseitigen. Und dann kam jener Unwetter-Freitag, 20. Mai, als ein Tornado mit seinem gewaltigen Luftrüssel durch Lütmarsen wirbelte.

Von Michael Robrecht