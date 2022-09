Schauspielerin Martina Gedeck und Pianist Sir András Schiff in Corvey eine Offenbarung

Höxter/Corvey

Das Kunstfest „Via Nova“ in Corvey am vergangenen Wochenende hat mehr als 1000 Kulturfreunde begeistert. Künstlerische Leiterin Dr. Brigitte Labs-Ehlert freute sich an drei Tagen über fünf sehr gut besuchte und auch ausverkaufte Veranstaltungen. Die „erste Garde“ der deutschen Schauspielzunft besuchte erneut das Kunstfest im Welterbe und fü einen Termin mit Ulrich Noethen auch das Kloster Marienmünster: Sebastian Koch, Martina Gedeck und Fabian Hinrichs ließen Corvey erstrahlen.

Von Dagmar Korth