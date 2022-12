Schlagerstar Beatrice Egli kommt zum „Weser-Open-Air am See“ in Höxter

Schlagerstar Beatrice Egli kommt zum Weser-Open-Air am See nach Höxter. Die DSDS-Siegerin des Jahres 2013 tritt wie Topact Andrea Berg am Samstag, 26. August, auf der Bühne am Godelheimer See auf.

Das hat der Berliner Konzertveranstalter Frank Scherk mitgeteilt. „In der ersten Vorverkaufswochen war die Nachfrage nach Eintrittskarten für Andrea Berg, Lea, Madeline Juno und Leony für das Weser Open Air am See schon riesig und zur Freude aller Beteiligten scheint es ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Groß und Klein zu sein“, so die Veranstalter.

Das Schlager-Line-up für das Festival am 26./27. August sei nun fast final bekannt. Konzertmanager Frank Scherk: „Neben Andrea Berg und Beatrice Egli kommen am Samstag auch Sunrise sowie Laura & Mark nach Höxter. Lea, Madeline Juno und Leony am Sonntag, 27. August, sind ja schon angekündigt.“ Ein weiterer Special-Act werde in Kürze noch präsentiert, so der Veranstalter zu dem Event mitten in der Landesgartenschau-Zeit.

„Wir konnten Künstler gewinnen, die Generationen vereinen und mit denen wir eine Mega-Party feiern werden. Das ist genau das, was wir mit dem 'Weser-Open-Air am See' sein wollen: ein Festival für die ganze Familie“, erläuterte Frank Scherk. „Wenn Andrea Berg die Bühne des Freiluft-Festivals betritt, wird sie neben den Songs vom neuen Album 'Ich würd's wieder tun' auch die Superhits ihrer Karriere zum Besten geben – eine tolle Sommerparty unter freiem Himmel ist garantiert!“

Im TV dauerpräsent

Der aus der Schweiz stammende Schlagerstar Beatrice Egli lockt sicher zusätzliche Fans an. Seit fast zehn Jahren zählt Egli zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen innerhalb des deutschsprachigen Pop-Schlagers und ist im TV oft präsent. Frank Scherk: „Mit ihrem mitreißenden Power-Mix aus modernen Sounds, zeitgemäßen Texten und ihrem besonderen Schweizer Charme hat Beatrice Egli maßgeblich dazu beigetragen, das Schlager-Genre gründlich zu entstauben und ein neues, junges Publikum zu begeistern.“

Schlager-Export aus Südtirol: „Sunrise“

Der Schlager-Export, der aus Südtirol nach Godelheim reisen wird, heißt „Sunrise“. Was im Teenie-Alter als Hobby anfing, führte das Duo mittlerweile auf die großen Bühnen der Schlager-Branche: Kastelruther Spatzenfest, Amigos-Fest, Andrea Berg-Heimspiel, Schlager unter Palmen und noch viele Veranstaltungen mehr – das sind Events, bei denen „Sunrise“ bereits auftrat. 2011 erschien das Album „Ein schönes Mädchen wie Du“ und 2013 „Freiheit“. Den Durchbruch schafften Arno und Flo mit den Alben „Irgendwann vielleicht“ (2016) und 2019 mit „Jetzt und für immer“. Im November 2021 folgte das Album „Luft & Liebe“.

"Sunrise" aus Süd-Tirol sind am Godelheimer See auch dabei. Foto: Sunrise Presse

Laura & Mark kommen nach Höxter

Laura & Mark kommen ebenfalls nach Höxter. Ihre Spezialität: Duette, die so voller Gefühl sind, dass sie schon während der ersten Töne für Gänsehaut pur sorgen. Wenn diese Songs dann auch noch von einem echten Liebespaar performt werden und somit nicht nur Leben, sondern auch Liebe eingehaucht bekommen, entsteht etwas Besonderes. Dafür stehen Laura van den Elzen und Mark Hoffmann, denn das Singer-Songwriter-Paar liebt nicht nur die Musik, sondern auch den jeweils anderen. „Die Königin des Pop-Country trifft auf den König der Balladen“ – mit diesen Worten kündigte Andrea „Kiwi“ Kiewel das Duo einst im „ZDF-Fernsehgarten“. Das Singer-Songwriter-Paar zählt inzwischen jede Menge Fans: Allein im vergangenen Jahr erreichten sie 155 Millionen Menschen mit mehr als 43 Millionen Views und zwei Millionen Streams.

Laura & Mark machen Country-Pop. Foto: MCS Berlin

Vorverkauf läuft

Eintrittspreise: Tickets sind ab 69,90 Euro inklusive Gebühren erhältlich, zum Beispiel in der Tourist-Info im Historischen Rathaus in Höxter. Karten im Vorverkauf gibt es auch unter www.weser-open-air.de sowie an zahlreichen bekannten Vorverkaufsstellen.