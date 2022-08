Schlammlawinen überfluten Straßen in Boffzen

Höxter/Boffzen

Die Szenerie in Boffzen erinnert an die Schlammfluten von Ottbergen und Erkeln vor einigen Jahren: In etlichen Straßen mussten alle Feuerwehren aus der Samtgemeinde sowie die Wehr aus Holzminden Schlamm entfernen und Wege säubern. Auch abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume sind beseitigt worden.

Von Michael Robrecht