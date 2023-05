Schlosstheater-Revival in Corvey erfüllt alle Erwartungen der Fans

Höxter/Corvey

Das Comeback des Jahres ist der Hit. Für die zehn Auftritte des Schlosstheaters Fürstenberg auf der Landesgartenschau Höxter sind schon so gut wie alle 5000 Tickets verkauft worden. Am Donnerstagabend war Generalprobe und am heutigen Freitagabend ist Premiere. Das Publikum ist „aus dem Häuschen“.

Von Michael Robrecht