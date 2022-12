Schranke defekt: Bahnübergang in Lüchtringen sechs Stunden gesperrt

Hier ging seit 7 Uhr nichts mehr: Der zurzeit wichtige Bahnübergang am Bahnhof in Lüchtringen war wegen der defekten Schrankenanlage voll gesperrt. Das sollte auch noch einige Stunden so bleiben.

Viele Autofahrer aus und in Richtung Boffzen/Fürstenberg/Solling nutzen die Strecke zurzeit als Ausweichroute, weil die Weserbrücke in Höxter wegen der dort andauernden Bauarbeiten gesperrt ist. Ab 13 Uhr war der Übergang dann dank der erfolgreich durchgeführten Reparaturarbeiten an der Schranke wieder befahrbar.

Wie Höxters Polizeipressesprecher Edison Buch mitteilte, war die Schrankenanlage auf dieser zurzeit von Last- und Personenkraftwagen viel befahrenen Strecke seit 7 Uhr nicht mehr in Ordnung. Um Zusammenstöße mit durchfahrenden Regionalzügen der Nordwestbahn auf der Strecke Holzminden-Höxter-Ottbergen-Altenbeken zu verhindern, musste die Polizei schnell handeln. Ein Reparaturteam der Bahn wurde angefordert. Dieses konnte die Anlage bis 13 Uhr, und somit recht zügig, reparieren, so die Polizei. Unklar ist, woran der Defekt genau lag. Die Schranken hoben sich nämlich nach Durchfahrt eines Zuges mal schon und mal auch nicht. Ob die tiefen Temperaturen (minus 8 Grad und tiefer) mit dem Schaden zu tun haben, ist nicht klar.

Nur über die Allenbergstraße in Richtung Wohngebiet und Solling konnten die Fahrzeuge in Lüchtringen während der Bahnübergangssperrung noch fahren. Der steile Berg war besonders für Laster bei den Minustemperaturen und der Enge des Weges am Sollingrand nicht einfach. Empfohlen wurde, über Holzminden ab Stiebel-Eltron-Werk in Richtung Solling/Boffzen zu fahren. Foto: Michael Robrecht

Im zurzeit durch den vielen Umleitungsverkehr arg belasteten Ort Lüchtringen führte die Vollsperrung des wichtigen Zentralüberganges an Bahnhof und Friedhof zu Staus und Verwirrung vor den Schranken. Viele Autofahrer wendeten auf der Westfalenstraße und versuchen das Nadelöhr über die Allenbergstraße in Richtung Wohngebiet und Sollingrandstraße zu umfahren. Etliche Lastzüge irrten durch die Ortschaft, weil sie die Sperrung vorab nicht erkennen konnten. Der steile Berg Allenbergstraße ist besonders für Laster bei den Minustemperaturen und der Enge des Weges am Sollingrand nicht einfach zu fahren. Empfohlen wurde den Brummifahrern, gleich über Holzminden ab Stiebel-Eltron-Werk in Richtung Solling/Boffzen zu fahren.