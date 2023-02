Schützengilde Höxter besichtigt vor LGS-Eröffnung alle Gartenschau-Baustellen

Start ist um 13.45 Uhr ab Feuerwehrgerätehaus Höxter am Petriwall. Die Wanderung führt die Schützen zu den Schauplätzen der Landesgartenschau, die am 20. März eröffnet wird. Es geht entlang der vielen Baustellen an den Wallanlagen nach Corvey und in den Weserbogen mit den vielen LGS-Attraktionen. Dann wandern die Schützen zurück über die umgestaltete Weserpromenade und die sanierte Weserbrücke zum Bootshaus des Kanuclubs, wo die Abschlussveranstaltung stattfinden soll. Treffen für Nichtwanderer ist um 16.45 Uhr direkt am Bootshaus (Kanuclub) neben dem Campingplatz.

Die Gemeinsamkeit und der Zusammenahlt unter den Schützen soll 2023 gestärkt werden. Eine gute Idee von 2022, die Bataillonswanderung von Corvey nach Lüchtringen (Foto), erlebt am 4. März eine zweite Auflage. Abschluss ist im Kanu-Bootshaus. Foto: Michael Robrecht

Anmelden müssen sich die Teilnehmer beim jeweiligen Vorstand der vier Kompanien. Kostenbeitrag: 20 Euro. Anmeldeschluss ist der Sonntag, 26. Februar.

Das Motto der Wanderung lautet: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“. Thomas Schöning (Alt-Kommandeur und Vorsitzender des LGS-Fördervereins) hat diesen Gedanken aufgegriffen und ermöglicht der Gilde eine Führung über das LGS-Gelände kurz vor Fertigstellung.

Wichtig für die Schützen ist der Austausch, der gemeinsame Tag mit Gesprächen und viel Gemeinsamkeit, Spielen sowie Essen und Trinken am Bootshaus. Auch sollen die vier Kompanien zum Auftakt des Schützengilde-Jahres ihren Zusammenhalt und die Gemeinsamkeit mit Wir-Gefühl stärken. In diesem Jahr stehen Sommerfest und Generalversammlung an. Die Gilde hat fast 1200 Mitglieder in Höxter.