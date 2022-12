 Schüler aus USA und Südafrika lieben "Heiß-Wein" auf Weihnachtsmarkt

Höxter

Neue Freunde in Deutschland finden, ein Land wirklich entdecken, Neues in der Schule lernen, sich austauschen und den deutschen Alltag kennenlernen – das ist das Ziel eines Schüleraustausches, den zurzeit eine Schülerin und ein Schüler in Höxter erleben. Izak Veals (17) aus Mount Vernon (US-Bundesstaat Washington zwischen Seattle und Vancouver gelegen) und Mine Faurie (16) aus Bultfontein (mitten in Südafrika) besuchen das König-Wilhelm-Gymnasium in Höxter.

Von Michael Robrecht