Rücktrittsforderung und Anzeige gegen Höxters Baudezernentin Koch

Der Schützenverein von 1883 in Höxter holt das große Kaliber heraus: Die Sportschützen ziehen in eine neue Runde der seit Jahren andauernden Auseinandersetzungen mit der Stadtverwaltung Höxter. Diesmal geht es nicht um die Schießstanderweiterung oder um den Wiederaufbau des abgebrannten Schützen -und Schießsportzentrums, sondern um Bauarbeiten im Zuge des laufenden Ausbaus der Flächen rund um Hafen und Weserbogen für die Landesgartenschau. Die Stadtspitze lehnt eine solche Form der Auseinandersetzung ab.

„Schützenverein Höxter stellt Strafanzeige“ hat der Vereine seine Pressemitteilung überschrieben. Hintergrund dafür, dass jetzt „scharf geschossen“ wird, ist die Kritik, dass der Bebauungsplan nicht bearbeitet werde und Artefakte im Bereich der Landesgartenschaubaustellen zerstört würden.

Eigentlich gab es eine Einigung mit der Stadt

Der Schützenverein besitzt ein 15.000 Quadratmeter großes Grundstück im Bereich der LGS und sehr nah am Hafenbecken. Die Landesgartenschau (LGS) hat deshalb nur mit einen 1,5 Meter breiten Streifen „quasi über Ecke“ Anschluss an den Hafen und damit nach Höxter. Der Schützenverein hat der LGS angrenzende Grundstücksbereiche immer wieder angeboten, um die LGS großzügig gestalten zu können. Darüber ist auch eine Vereinbarung geschlossen worden: Bereiche der Grundstücke sollten in diesem Herbst an die LGS gehen - und für den Schützenverein sollte dafür ein Bebauungsplan zeitgleich Gültigkeit erhalten.

„Die Vereinbarung wurde jetzt in eklatanter Weise von der Baudezernentin und Geschäftsführerin der LGS Koch gebrochen“, beschwert sich der Vorstand des Schützenvereins um den Vorsitzenden Christian Sauer. Ohne jegliche Abstimmung lasse sie Baggerarbeiten auf dem Grundstück des Schützenvereins ausführen. „Für solche Baggerarbeiten braucht es aber immer eine schriftliche Erlaubnis von mindesten zwei Vorstandsmitgliedern – die es nicht gibt. Das Schützenhaus ist im April abgebrannt, eine Einigung mit der Versicherung steht kurz vor Abschluss, der Wiederaufbau könnte in Kürze starten: Der Schützenverein hat seit dem Brand des Schützenhauses fünf mal schriftlich um einen Gesprächstermin mit der Stadt gebeten, darauf jedoch keinerlei Antwort erhalte“, so der Verein (nicht mit der Schützengilde zu verwechseln).

Die Baggerarbeiten seien Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, außerdem sei gegen Naturschutzgesetze (Gehölzentfernung vor dem 1. Oktober) und gegen die Sicherungspflicht der Baggerlöcher verstoßen worden. Der Vorstand: „Eines zeigen die illegalen Baggerarbeiten jedoch eindrücklich: Das Schützenhaus steht auf einem 70 Zentimeter starken Schotterpolster, und der Boden darunter ist der ehemalige Hafenaushub ohne jegliche Schichten oder Verfärbungen. gewachsene Boden und die historischen Schichten werden trotz zwei Meter tiefer Löcher nicht erreicht. Baggerarbeiten in unserem Beisein wären kein Problem gewesen – warum also heimlich?“ Die Sportschützen: „Oberstes Gebot in der modernen Archäologie ist das Konservieren von Funden, nicht das Graben, in der Hoffnung irgendwann in der Zukunft gäbe es weniger invasive Methoden zur Erforschung. Der Schützenverein würde noch nicht einmal in die Schicht des ehemaligen Hafenaushubs eingreifen und in den Bereichen der geplanten Erweiterung ebenfalls aufschütten. Es gibt also keinen Grund das Vorhaben des Schützenvereins zu blockieren.“

Grabungen auf dem LGS-Gelände in Corvey im Weserbogen: Hier eine aus Sicht der Schützenvereins zerstörte Grabstätte mit halbiertem Schädel (neben der Plastiktüte) im Bereich LGS (Aufnahme durch ein Mitglied des Schützenvereins am 29.04.2022 bei einer VHS-Baustellenführung, mit einem Stock wurde von der Baustellenführung die Lage des Skeletts in die Erde geritzt). Foto: Schützenverein von 1883 Höxter

Dagegen völlig unverständlich ist aus Sicht des SV von 1883 Baudezernentin Claudia Kochs Vorgehen bei den LGS-Baumaßnahmen: „Hier wird für Fundamente, Leitungen und Weg losgebaggert ohne Rücksicht auf Verluste.“ Ein Bild einer VHS-Baustellenführung am 29. April zeigt: Ein Baggerloch reicht nicht nur bis in historische Schichten, sondern der Baggerlöffel hat bei einer Begräbnisstätte einem Skelett den Schädel halbiert. Bei den heutigen archäologischen Methoden völlig unnötig.“

Kritik an Grabungen und Verantwortlichen

In diesem Fall sei Claudia Koch Bauherrin (Geschäftsführerin LGS), gleichzeitig als Baudezernentin Aufsichtsbehörde und außerdem auch noch Vorgesetzte des Archäologen. Christian Sauer und sein Vorstand: „Frau Koch kann durch die Verknüpfung dieser Funktionen offensichtlich nicht mehr differenzieren: Bei der LGS zerstört sie unser aller kulturelles Erbe und dem Schützenverein erlaubt sie nicht die völlig zerstörungsfreie Erweiterung. Der Schützenverein stellt Strafanzeige gegen Frau Koch und fordert Frau Koch auf, als Baudezernentin zurückzutreten - denn nur so ist eine LGS ohne Zerstörung unseres Vereins, unserer aller Geschäftsgrundlage und unseres kulturellen Erbes im Bereich LGS überhaupt noch möglich.“

Ziel der Intervention des Schützenvereins von 1883: Baudezernentin und LGS-Geschäftsführerin Claudia Koch - hier auf dem Gelände des neuen Archäologieparks im Weserbogen in Corvey (altes Sägewerk). Foto: Michael Robrecht

Erste Stellungnahme der Stadt Höxter

In der Stadtverwaltung Höxter ist die Stellungnahme des Schützenvereins von 1883 zur Kenntnis genommen worden. Bürgermeister Daniel Hartmann erklärte auf WB-Anfrage: „Ich halte überhaupt nichts davon, vermeintliche Konflikte so über die Medien in der Öffentlichkeit auszutragen. Die Stadt wird zu den Themen angemessen Stellung beziehen und sich zu einem bestimmten Zeitpunkt äußern.“ Mit Blick auf die Ankündigung, möglicherweise Strafanzeige gegen Baudezernentin Claudia Koch zu stellen, haben wir vollstes Vertrauen in den Rechtsstaat und die Arbeit, die die Staatsanwaltschaft verrichtet“, erklärte Bürgermeister Hartmann.

Das Schützenhaus mit Schießstand in Corvey ist vor Ostern 2022 abgebrannt. Foto: Michael Robrecht