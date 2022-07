Warum für Mister Europa Elmar Brok die Heimat wichtig ist

Nicht nur in Paderborn wird groß Libori gefeiert, sondern seit Jahrhunderten auch in Bredenborn. Das dreitägige Libori-Schützenfest ist dann auch für viele Bredenborner und ihre Gäste einer der Höhepunkte des Jahres. Dass nach der Corona-Zwangspause und bei schönstem Juli-Wetter endlich mal wieder gefeiert werden konnte, das haben viele Besucher und Schützen genossen.

„Es wird Zeit“ – mit diesen Worten kündigte Oberst Eckhard Meyer schon im Frühjahr das Fest an. Das Libori-Schützenfest dreht sich voll um das Schützenkönigspaar 2022: Schon zum Fest Christi Himmelfahrt hatte sich Anderas Hufendiek nach einem spannenden Schießen gegen seine Mitbewerber eindrucksvoll durchgesetzt. Als Königin wählte er seine Frau Katrin, die vor zehn Jahren – 2012 – schon einmal Königin der Altschützen war.

Libori 2022: Bredenborn feiert Schützenfest. EU-Spitzenpolitiker Elmar Brok hat vor der Kirche die Festrede gehalten. Gut kamen seine deutlichen Worte zum Ukrainekrieg und zur Putin-Aggression an. Foto: Michael Robrecht

Libori 2022: Bredenborn feiert Schützenfest.Aufmarsch der Altschützen. Foto: Michael Robrecht

Unterstützt wird das Regentenpaar von den Hofstaatpaaren Dirk und Sabine Bickmann, Michael und Julia Brecker sowie Mirko und Melanie Kockmann.

Libori 2022: Bredenborn feiert Schützenfest. Umzug mit den Jungschützen. Foto: Michael Robrecht

Europapolitiker Elmar Brok hält Festrede

Besonders freute sich der Altschützenverein, dass der langjährige Europaabgeordnete und EU-Außenpolitiker Elmar Brok die Festrede hielt. Elmar Brok sagte, dass für ihn der Begriff Heimat sehr positiv belegt sei und es vielen Menschen wichtig sei, eine Heimat zu haben, dorthin zurück kehren und dort mit Familien und Freunden feiern zu können. Vor der Kranzniederlegung am Ehrenmal wies Brok mit Blick auf die Weltkriegstoten auf den laufenden Ukrainekrieg hin. Fünf Millionen Vertriebe gebe es dort bereits. Man dürfe Diktatoren wie Putin keinen Fuß in die Tür bekommen lassen, sonst würden sie sich sofort das nächste Ziel greifen. Das sei auch eine Lehre aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. „Sonst kann es uns bald selbst treffen. Wir müssen die Ukrainemilitärisch verteidigungsfähig machen“, forderte der Ex-EU-Außenpolitikchef.

Der Startschuss des Schützenfestes fiel am Samstag mit den Ständchen. Dann folgte der erste Höhepunkt – der Fackelumzug der Jung- und Altschützen mit dem Zapfenstreich am Bredenborner Ehrenmal. Die überregional bekannte Tanzband „Flexx“ brachte die Schützenhalle in Stimmung. Nach dem Festhochamt zum Patronatsfest an der Libori-Kapelle startete der Festumzug mit Gastvereinen, musikalisch umrahmt vom Musikverein Bredenborn, der Blaskapelle Brakel sowie den Spielmannszügen Kollerbeck und Entrup. „Was für ein schönes Bild, die vielen Besucher und dann das tolle Wetter“, schwärmten zwei Bredenbornerinnen.