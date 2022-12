SCP-Holli kommt zum Weihnachtsmarkt nach Höxter

„Holli 2“ kommt aus Paderborn und ist das Maskottchen des Bundesliga-Zweitligisten SC 07. Am Samstag, 17. Dezember, kommt Holli zum Weihnachtsmarkt nach Höxter und gibt dort von 12 bis 14 Uhr Autogramme. Außerdem verteilt der blau-schwarze SCP-Glücksbringer Süßgkeiten. „Ein Besuch lohnt sich“, regt die gastgebende Werbegemeinschaft Höxter an.

Mit seinem Verkaufswagen macht der SC Paderborn 07 am Wochenende ebenfalls in Höxter Station. Von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Dezember, bietet der Verein auf dem Weihnachtsmarkt zahlreiche Artikel aus seinem Fanshop-Sortiment an. „Vielleicht findet sich hier sogar noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk“, regt die Werbegemeinschaft Höxter an.

Der Verkaufswagen wird zu folgenden Zeiten öffnen: Freitag 15 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr, Sonntag 13 bis 16 Uhr.