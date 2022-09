Sebastian Koch liest in Corvey aus der Romantik

Kunstfest Via Nova in Höxter

Höxter

Neben Klaus Maria Brandauer, der am 25. September den Abschluss bildet, ist Sebastian Koch der bekannteste Schauspieler beim Kunstfest Via Nova in Höxter, das in dieser Saison das Jubiläum 1200 Jahre Corvey feiert. Koch hat am Samstagabend in der Abteikirche Texte aus der Deutschen Romantik vorgetragen.

Von Andreas Schnadwinkel