Sebastian Wefers baut in Höxter „Handwerker-Park Pfennigbreite“

Das fast 7000 Quadratmeter große Brachgelände des früheren Baumarktes Kühlert an der Lütmarser Straße in Höxter ist von den Alteigentümern aus Borgholz an Sebastian und Jolanta Wefers aus Höxter schon im Februar 2022 verkauft worden. Jetzt haben die Investoren ihr Millionenprojekt der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt. Drei moderne Hallen für Handwerksbetriebe werden dort gebaut.

Passend zur Landesgartenschau 2023 soll eine der langjährigen unattraktiven Ecken von Höxter bis März zügig neu gestaltet und bebaut sein. „Handwerker-Park Pfennigbreite“ hat Familie Wefers das Millionenprojekt getauft.

Beim ersten Spatenstich am Donnerstagnachmittag an der Pfennigbreite/Lütmarser Straße berichtete Sebastian Wefers, dass er das Bauvorhaben innerhalb eines halben Jahres konzipiert und auf die Reise durch die Genehmigungsinstanzen der Verwaltung gegeben habe. Sehr schnell habe er alle Baugenehmigungen von der Stadt Höxter bekommen, und auch Mieter für zwei der drei Hallen seien zeitnah gefunden worden. Die neu gegründete Holzbaufirma und Zimmerei André Kasten, Thomas und Susanna Walter mit ihrer Firma „Smartrepair & Care“ (Reparaturen am Lack in am Interieur, Glasreparaturen, Räderaufarbeitung so wie das Beseitigen von Kratzern, Dellen und Beulen) sowie Sebastian Steinfelder Elektrotechnik GmbH & Co. KG heißen die ersten Mieter.

Elf Hallenbau errichtet die drei Handwerker-Hallen in Höxter in der Pfennigbreite. Einweihung: Frühjahr 2023. Foto: Michael Robrecht

„Für die dritte Halle haben wir noch keine Mietverträge festgemacht. Wir sind für alle Branchen offen. Bewerber sind immer willkommen“, sagte Sebastian Wefers, der in Höxter schon mehrere Wohn- und Geschäftsimmobilien erworben, umgebaut und vermietet hat.

Hallen werden von Elf gebaut

Die drei Hallen werden vom Hallen- und Maschinenbauunternehmen „Elf“ im Lüchtringer Weg in Holzminden gestaltet und errichtet. Von der Geschäftsleitung waren Stefanie Brüggemann und Steffen Göllner beim Baustart in Höxter dabei. Monika Tschunkert aus Boffzen hat die Handwerker-Hallen in ihrem Architekturbüro entworfen. Die Gebäude bekommen eine zeitgemäße Energieversorgung mit einer Photovoltaikanlage, Wärmepumpen und viel Glasflächen. Das weitläufige Gelände ist inzwischen planiert und für den Bau der Bodenplatten von Baggern und Walzen vorbereitet worden. Die Betonbauer könnten noch in den nächsten Tagen mit der Verschalung der Bodenplatten beginnen, so Investor Wefers.

Städtebaulich wird die große seit mehr als zehn Jahre an der Lütmarser Straße klaffende Baulücke endlich verschwinden. Die Bauarbeiten sind angelaufen. Foto: Michael Robrecht

Grundstücl lag ein Jahrzehnt ungenutzt an L755

Das Grundstück war mehr als ein Jahrzehnt ungenutzt und stand lange - ohne wirkliche reale Option - zum Verkauf. Die in der Stadt auch als „altes Grundstück Holz-Klingemann“ bekannte Gewerbefläche zwischen Pfennigbreite, Wohngebiet Mönchemühle und L755 (Lütmarser Straße) wurde in den vergangenen Tagen komplett von Bauresten gesäubert. Die Alt-Gebäude sind schon vor Jahren abgerissen worden. Lange diente das triste Areal nur als Lkw-Parkplatz und Christbaum-Verkaufsstelle. Drei Millionen Euro plus X Baukosten kalkulieren Eigentümer, Bauträger und Partner, heißt es.

Das Handwerker-Trio, das den neuen Handwerker-Park Pfennigbreite Höxter mit Leben erfüllt: (von links) Sebastian Steinfelder, André Kasten und Thomas Walter. Foto: Michael Robrecht

Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann lobte das Projekt von Sebastian und Jolanta Wefers. Höxter entwickele sich zurzeit sehr positiv, und die Bebauung dieses lange ungenutzten Grundstücks sei für die Kreisstadt eine Bereicherung. Die Stadt sieht sich auch darin bestätigt, in dem Bereich - trotz Anfragen - nie innenstadtrelevante Betriebe mit City-Sortiment genehmigt zu haben. In die Pfennigbreite passe so ein Haus für junge Handwerksbetriebe doch viel besser und sehr gut hinein.

Fast 7000 Quadratmeter groß ist das Gelände für den neuen Handwerker-Park in Höxter an der Lütmarser Straße, im Hintergrund der südliche Bielenberg. Foto: Michael Robrecht

Baudezernentin Claudia Koch sagte, dass durch die Konsequenz die Innenstadt-Einzelhandelsgeschäfte stark und attraktiv bleiben konnten und Höxters das Schicksal anderer Städte erspart geblieben sei, wo viele relevante Einzelhändler die Innenstädte in Richtung Stadtrand verlassen hätten. Auch städtebaulich sei der Lückenschluss an der Lütmarser Straße ein Gewinn. Besonders gefalle ihr die offene Glasbauweise und die Begrünung der drei Hallen.