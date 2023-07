Sechs Verletzte bei Unfall auf B239 bei Fürstenau

Ein 20-Jähriger befährt am Samstag, 15. Juli, gegen 20 Uhr, mit seinem Renault Scénic die B239 aus Steinheim kommend, in Richtung Höxter. An der ersten Einmündung zum Gewerbegebiet Fürstenau, will der aus Bad Grund stammende Fahrer nach links abbiegen.

Zu einem Unfall kam es im Einmündungsbereich zum Gewerbegebiet Fürstenau. Foto: Feuerwehr Höxter

Dabei übersieht er jedoch einen auf der B239 entgegenkommenden BMW X5, der von einem 32-jährigen Paderborner geführt wurde. Beim Abbiegevorgang stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch die Kollision wurden beide Fahrer und insgesamt vier Mitfahrer leicht verletzt.

Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. Es ist von einem Gesamtsachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Bereiches auszugehen. Während der Unfallaufnahme musste die B239 zeitweise gesperrt werden.