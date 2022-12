Seine Heimatstadt Höxter lag ihm immer am Herzen

Höxter trauert um Heinz-Hermann Dücker. Der bekannte Unternehmer ist nach tapfer ertragener Krankheit am 8. Dezember verstorben. Dücker galt als Motor und Ideengeber vieler Projekte in seiner Heimatstadt. Sein Höxter lag ihm zeitlebens am Herzen. Mit seinem Namen sind unzählige Projekte verbunden.

Dücker blickte immer nach vorn, war bei vielen Themen Taktgeber. Viele Bürger kennen ihn als erfolgreichen Kaufmann mit Modehäusern in Höxters Marktstraße und auch in Städten der Region. Er hat besonders in den 1970er und 80er Jahren für die CDU in Höxter die Themen in der Kommunalpolitik mitbestimmt, war zeitweise Ratsfraktionsvorsitzender. Seine offene, direkte und bei wesentlichen Fragen auch kritische Art, seine Begeisterungsfähigkeit, der Elan, die Urteilskraft und sein Fachwissen werden vielen fehlen. Viele Dinge sprach er gerne geschickt, mit dem ihm eigenen „Augenzwinkern“, an und erreichte dadurch, dass sich etwas bewegte.

In Kreisstadt sollte sich etwas nach vorne entwickeln

Der Einzelhandelsstandort Höxter lag ihm am Herzen – und dass sich in der Kreisstadt etwas nach vorne entwickelt. Als Vorsitzender des Freibad-Fördervereins hat Hermann Dücker Maßstäbe gesetzt, und er engagierte sich bis zuletzt im „Weissen Ring“.

Hermann Dücker (links) und Rudolf Ernst saßen seit mehr als 50 Jahren in einem Boot. Das Foto ist von September 2022. Foto: Astrid E. Hoffmann

Bei internationalen Ruderwettbewerben oft auf Platz 1

Als mehrfacher „Ruder-Weltmeister“ seiner Altersklasse hat der Verstorbene auch sportlich Spuren hinterlassen. Bis zuletzt hat er mit Begeisterung seine Bahnen auf der Weser gezogen. Jahrzehnte saß er mit einem Freund in einem Boot, genauer gesagt, in einem Doppelzweier. Rudolf Ernst war der Schlagmann, er gab die Kommandos und das Tempo vor. Hermann Dücker brachte die Kraft auf die Skulls. Mehr als 50 Siege haben sie in ihrer Rennkarriere eingefahren, waren national, international und in Übersee auf den Regattastrecken mit dem Ruderboot ein bekanntes Team. Für Hermann Dücker war der Rudersport immer ein schöner Ausgleich zu seinem anspruchsvollen beruflichen und ehrenamtlichen Engagement. 1954 trat er dem Ruderverein bei und war 1970 bis 1977 Vorsitzender. Er ist vorbelastet gewesen, denn sein Vater und schon sein Großvater ruderten. Der Großvater gehörte mit vier weiteren Männern sogar zu den Gründern des Vereins.

Vorsitzender und Motor des Freibad-Fördervereins Höxter

In dankbarer Erinnerung gedenkt der Freibad-Förderverein Hermann Dücker. Nach einer mit bewundernswerter Gelassenheit und Geduld ertragenen schweren Krankheit sei der Gründungsvorsitzende nun verstorben, erinnerte der Verein in einem Nachruf. Neben seinem wirtschaftlichen, politischen und sozialen Engagement hat sich Hermann Dücker jahrelang für den Erhalt und die Sanierung des 1930er-Jahre-Freibades in Höxter eingesetzt. Daran war er als ein Vertreter des Bürgerbegehrens und Bürgerentscheides zur Sanierung des Freibades maßgebend beteiligt. Er hat entscheidend dabei mitgewirkt, dass das neu gestaltete Freibad bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt ist und heute noch erhalten ist. Hermann Dücker gründete 2014 gemeinsam mit anderen Bürgerinnen und Bürgern den Förderverein Freibad Höxter und führte den Verein vier Jahre als Vorsitzender – er war das Gesicht der Initiative. Aus Altersgründen gab er den Vorsitz ab, stand dem Vorstand aber weiter tatkräftig zur Seite.

Fast 20 Jahre Arbeit beim "Weissen Ring"

Hermann Dücker hat sich auch fast 20 Jahre im Opferhilfeverein „Weisser Ring“ engagiert. Für die vielen Jahre sollte er in der Höxteraner Ratssitzung am nächsten Donnerstag neben Franz Kremer mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Höxter ausgezeichnet werden. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Als Leiter der WR-Außenstelle im Kreis Höxter hat Dücker viele Opfer von Gewalttaten ideell und auch materiell unterstützt. Den Opfern eine Stimme geben und ihnen dabei helfen, zurück in ein normales Leben zu finden, das war sein Anliegen. Diese wertvolle ehrenamtliche Arbeit ist vielen Bürgerinnen und Bürgern oft nur wenig bewusst.

In der Kirchengemeinde engagiert

Hermann Dücker hinterlässt seine Frau Monika, mit der er viele Jahre als eingespieltes Team die Modehäuser Dücker erfolgreich geführt hat. Gerne hat er seine Frau in den Jahren ihrer Regentschaft als Schützenkönigin der Schützengilde (1986-1988) unterstützt. Die beiden haben sich immer auch für die vielen Anliegen in der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolai eingesetzt. Dücker war lange Jahre im Kirchenvorstand.

Der Verstorbene hat mit seiner Frau Sohn Christoph, die Töchter Catharina und Caroline und vier Enkelkinder.

Trauerfeier am Donnerstag in St. Nikolai

Heinz-Hermann Dücker wird am Donnerstag, 15. Dezember, zu Grabe getragen. Um 12 Uhr ist das Seelenamt in der St. Nikolaikirche. Die Trauerfeier mit Beerdigung auf dem Friedhof am Wall schließt sich um 13 Uhr an.