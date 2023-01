Selbstbestimmt Wohnen in der Luisenstraße in Höxter

Das Wohnprojekt an der Wallanlage in der Luisenstraße wird im April 2023 fertiggestellt. Anfang des Monats ist der Umzug der 23 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Oskar-Grätz-Haus geplant.

Über diese gute Nachricht freuen sich alle Beteiligten sehr, zumal auch die Gärten vor dem Neubau pünktlich zur Landesgartenschau angelegt sein werden.

Das Investitionsvolumen für den Neubau beträgt rund 4,3 Millionen Euro.

Spatenstich vor einem Jahr

Vor gut einem Jahr erfolgte der Spatenstich für das Mehrparteienhaus in der Luisenstraße in Höxter. Ein Haus in dem Menschen mit chronischen, seelischen und psychischen Beeinträchtigungen ein neues und selbstbestimmtes Zuhause finden.

Zunächst sollen die Menschen, die zurzeit im Oskar-Grätz-Haus leben, einziehen können. Nun, nach gut einem Jahr, ist der Bau fast fertig. Menschen mit Behinderungen möchten wohnen wie andere Menschen auch: Für eben diesen zentralen Aspekt sozialer Teilhabe macht sich die Stiftung Bethel seit Jahren mit Bauprojekten in ganz NRW stark.

Barrierefreie Appartements

Jedes der barrierefreien Appartements in der Luisenstraße verfügt über ein Bad mit Dusche, ein Schlafzimmer, eine Wohnküche und einen kleinen Abstellraum. Die Trennung zwischen Schlafzimmer und Wohnküche ist so flexibel gestaltet, dass auch im Falle erhöhter Pflegebedürftigkeit die Aufstellung eines Pflegebettes mit den erforderlichen Bewegungsflächen möglich ist.

Auf Wunsch der Mieterinnen und Mieter oder wenn es behinderungsbedingt erforderlich ist, kann der im Erdgeschoss liegende Gemeinschaftsraum zur gemeinsamen Freizeitgestaltung oder zum Essen genutzt werden. Dieser Raum soll auch für inklusive Angebote für Menschen im Quartier genutzt werden.

„Wir sind zuversichtlich, dass der Neubau im April bezugsfertig wird“, freut sich Raphael Voß, Regionalleiter Bethel-Regional. „Das ist in der derzeitig problematischen Lage im Bauwesen eine gute Nachricht.“

Klientinnen und Klienten durften bereits mit Bereichsleiterin Claudia Müller die Baustelle besichtigen und haben Mitsprachrecht bei der Auswahl des Zimmers oder der Etage.

Kurze Verbindungen zur Innenstadt

Das Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Stadthalle Höxter eröffne eine herausragende Teilhabequalität, so Voß: „Für Fußgänger und Radfahrer bestehen über die Wallanlage kurze Verbindungen zur Innenstadt.“

Besonders freut es Raphael Voß, dass der Bau pünktlich zur Landesgartenschau 2023 fertig wird. Denn vor dem Neubau befinden sich Gärten, die von der Stadt Höxter für die Landesgartenschau angelegt werden und ein gemeinsames Gartenprojekt ist in Kooperation mit der Stadt Höxter entwickelt worden.

„Eine weitere gute Nachricht ist, dass wir gerade mit dem LWL im Gespräch über ein zusätzliches intensiv ambulantes Wohnangebot im Kreis Höxter sind, welches eine alternative Unterstützungsmöglichkeit zum Wohnen in einer besonderen Wohnform wie der Luisenstraße ist.“