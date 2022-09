Serie von Kratzern und anderen Sachbeschädigungen an Autos in Höxter

Autos zerkratzt und Markenembleme entfernt: Innerhalb einer Nacht sind in Höxter reihenweise abgestellte Autos von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden.

27 Fälle in einer Nacht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem ersten Zeugenaufruf der Polizei Höxter vom 29. August 2022 haben sich bei der Dienststelle zahlreiche weitere Geschädigte gemeldet, deren Fahrzeuge im fraglichen Tatzeitraum zwischen Samstag, 27. August, zwischen 15 Uhr und Sonntag, 28. August, 18.45 Uhr angegangen wurden. Inzwischen liegen 27 entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen durch Zerkratzen oder Entfernen des Emblems der Automarke vor.

Zwei Schwerpunkte haben sich bei den Ermittlungen herausgestellt: In einer ersten Serie im Gebiet Kampschulteweg/Grabenstraße/Kantstraße/Eichendorffstraße gibt es 20 Fälle, in denen das Markenemblem angegangen wurde. In einer weiteren Serie im Bereich Schlesische Straße/Galgenstieg gab es sieben Fälle von Sachbeschädigungen durch Kratzer.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Höxter abermals mögliche Zeugen um Hinweise. Es geht auch um die Frage, wer womöglich solche Fahrzeugembleme sammelt oder wo möglicherweise an dem betreffenden Wochenende eine Veranstaltung oder Party stattgefunden hat. Hinweise sind bitte unter der Telefonnummer 05271/962-0 an die Kreispolizeibehörde zu richten.