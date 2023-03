Was lange währt, wird endlich gut. Getreu dieser Weisheit freut sich Anna Sürig nach vielen Widrigkeiten wie einer Überschwemmung auf die verzögerte Eröffnung ihres Lokals „Servuss“ in Höxter.

Das "Servuss" in der Stummrigestraße in Höxter öffnet seine Pforten Anfang März.

Die Inhaberin der beliebten gastronomischen Treffpunkte „Servuss“ und des gegenüberliegenden „Landsknecht“ in der Stummrigestraße in Höxter, erwischte es Ende 2021 im wahrsten Sinne des Wortes kalt. Bei Bauarbeiten in der Straße zerstörte ein Bagger ein Abflussrohr und flutete so das „Servuss“. Und das in Corona-Hochzeiten und nur wenige Monate nach der Übernahme des Objekts und dessen Eröffnung.

Die Überflutung zerstörte das Lokal vollständig. Das komplette Erdgeschoss und Kellergeschoss mussten rückgebaut werden: Estrich, Wände, Decken, Sanitäranlagen und alles Weitere, dies glich vom Aufwand her einem Neubau.

Die bekannte Handwerkerauslastung machte es unmöglich, die Renovierung sofort anzugehen. So ging die Zeit dahin.

„Jetzt ist es endlich so weit, die letzten Einrichtungs- und Dekorationsarbeiten sind in vollem Gange“, berichtet Anna Süring. Am Freitag, 3. März, öffnet das „Servuss“ wieder. Im März wird jeden Mittwoch, Freitag und Samstag ab 18 Uhr geöffnet sein. Das Speisenangebot wird im kommenden Monat bei Kleinigkeiten wie Weißwürst'l, frisch gebackenen Brez'n und Brotzeitplatte bleiben.

Für das LGS-Jahr in Höxter werden Öffnungszeiten, Speisen- und Getränkeangebote dann noch einmal angepasst. „Das wird auf unserer Seite www.servuss.de allerdings rechtzeitig und vollumfänglich nachzulesen sein“, kündigt Anna Süring an.