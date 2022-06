Siddessen feiert sein Königspaar

Eingeleitet wurde das Schützenfest bereits am Freitag mit einem gelungenen Warm-Up an der Halle. Am Sonntag traten die Schützen dann vor der Kirche zum Höhepunkt, dem großen Festumzug, an. Bereits vorher versammelten sich Einheimische und Gäste vor der Kirche, um zu sehen, wie sich die St. Hubertus Schützenbruderschaft auf dem Weg macht, um das Königspaar samt Hofstaat abzuholen. Danach ging es im großen Festumzug durch das Dorf. Mit dabei sind neben Königspaar, Hofstaat und den Schützen auch die Stadtkapelle Brakel und der Spielmannszug Erkeln, die abwechselnd für Stimmung sorgten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar