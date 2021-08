Sieben-Tages-Inzidenz geht von 107 auf 96 zurück

Höxter (WB). Am frühen Sonntag um 0 Uhr hat der Kreis Höxter fünf Covid-19-Infektionen mehr auf seiner Internetseite gemeldet als am Vortag. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter an diesem Sonntag 270 aktiv Infizierte, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nicht mehr bei 106,95 wie am Samstag, sondern jetzt unter 100 bei genau 96,26 pro 100.000 Einwohner.

Gesichtsschutz überall - auch in Schloss Fürstenberg: Selbst die Johann Georg von Langen-Büste in Porzellan im Eingangsbereich trägt inzwischen Maske.

Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 881 Frauen und Männern angegeben. Genesen sind 592 Personen in den zehn Städten des Kreises Höxter. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiter bei 19 Menschen. Nachzulesen sind die aktuellen Daten auf der Internetseite www. corona.kreis-hoexter.de.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland steigt weiter. Am Sonntagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 16 017 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das ist zwar deutlich weniger als noch am gestrigen Samstag (23 399 neue Fälle), aber eine klare Zunahme im Vergleich zum vergangenen Sonntag (14 177 Neuinfektionen). Seit Beginn der Pandemie haben sich dem RKI zufolge bundesweit nun 658 505 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 8. 11., 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Sonntag um 63 auf insgesamt 11 289. Das RKI schätzt, dass rund 419 300 Menschen inzwischen genesen sind, 7400 mehr als gestern. Die Zahl der aktiven Fälle steigt demnach auf rund 227 900. Erst am Freitag waren die täglichen Neuinfektionen erstmals über die Marke von 20 000 bundesweit geklettert.

Hier die Sonntagszahlen aus den zehn Städten:

Bad Driburg: 51 aktiv Infizierte (1 weniger als Samstag), 119 bestätigte Fälle insgesamt, 67 Genesene, 1 Verstorbener

Beverungen: 15 aktiv Infizierte (einer mehr), 43 bestätigte Fälle, 28 Genesene, 0 Verstorbene

Borgentreich: 25 aktiv Infizierte (einer weniger), 78 bestätigte Fälle, 52 Genesene, 1 Verstorbener

Brakel: 56 aktiv Infizierte (drei mehr als Samstag), 109 bestätigte Fälle, 53 Genesene, 0 Verstorbene

Höxter: 28 aktiv Infizierte (plus 1), 124 bestätigte Fälle, 89 Genesene, 7 Verstorbene

Marienmünster: 4 aktiv Infizierte, 17 bestätigte Fälle, 13 Genesene, 0 Verstorbene

Nieheim: 6 aktiv Infizierte, 23 bestätigte Fälle, 17 Genesene, 0 Verstorbene

Steinheim: 41 Infizierte (zwei mehr als Samstag), 135 bestätigte Fälle, 92 Genesene, 2 Verstorbene

Warburg: 31 aktiv Infizierte, 166 bestätigte Fälle, 129 Genesene, 6 Verstorbene

Willebadessen: 13 aktiv Infizierte, 67 bestätigte Fälle, 52 Genesene, 2 Verstorbene

Das Gesundheitsamt des Kreises Höxter steht mit allen infizierten Personen, die sich in angeordneter, häuslicher Quarantäne befinden, in Kontakt. „Wir erkundigen uns regelmäßig nach dem Gesundheitszustand“, erklärt Dr. Ronald Woltering, Leiter des Gesundheitsamts des Kreises Höxter.

Kreis Holzminden

Von Freitag auf Sonnabend wurde bis zum Abend im Landkreis Holzminden niemand positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der akuten Infektionen bleibt deshalb bei 37. Momentan befinden sich 214 Personen in Quarantäne. Insgesamt zählt der Landkreis Holzminden seit März 189 positive Befunde.Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 189. Davon gelten 145 als ehemals positiv getestet. In Quarantäne befinden sich im Moment 214 Personen. Sieben Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Die Inzidenz liegt bei 36,9.

Kreis Paderborn

Der Inzidenz-Wert ist auch auch von Samstag auf Sonntag im Kreis Paderborn deutlich angestiegen. Nach Angaben des NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) beträgt er nun 125,4 (Stand: Sonntag 0 Uhr). Der Wertlag am Samstag (0 Uhr) noch bei 114,7. Am Samstag (Stand: 18 Uhr) wurden dem Paderborner Kreisgesundheitsamt 79 weitere Fälle gemeldet. Der Kreis gibt am Sonntag keine neuen Zahlen zum Corona-Virus bekannt. Den Angaben des Kreises von Samstag zufolge befinden sich 3277 Menschen sich in vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne. Das sind bei rund 308.000 Einwohnern 1,06 Prozent der Bevölkerung. Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen ist seit Ausbruch der Pandemie auf 1809 gestiegen. 1012 Menschen im Kreis haben eine Infektion überstanden. 29 Corona-Patienten (+2 gegenüber den Vortagsangaben) werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, sechs von ihnen intensivmedizinisch (+1). 47 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.