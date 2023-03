Silbermond spielt beim Weser-Open-Air am See in Höxter

Mit Silbermond kommen weitere Stars zum Weser-Open-Air am See nach Höxter. Nach Andrea Berg, Beatrice Egli, Lea, Adel Tawil, Gestört aber Geil, Madeline Juno und Leony hat die Band ihre Zusage gegeben, auf der Freizeitanlage Höxter-Godelheim zu gastieren.

Silbermond tritt beim Weser-Open-Air am See in Höxter-Godelheim auf.

Veranstalter Frank Scherk von „2012upcoming Events“ betont: „Ich bin sehr froh, dass es uns mit der Unterstützung des Bürgermeisters der Stadt Höxter, dem Kreis Höxter und nicht zuletzt mit dem Kreissportverbund Höxter gelungen ist, Silbermond einen Tag vor dem Weserbergland-Triathlon – also am 2. September – für das Weser Open Air am See gewinnen zu können.“

Es sei für alle Beteiligten eine große Herausforderung, weil es einer engen Zusammenarbeit und Abstimmung bedürfe, damit auf dem darauffolgenden Sonntag der Triathlon in der Freizeitanlage Höxter-Godelheim stattfinden kann.

Silbermond-Fans könnten sich auf viele beliebte Songs schon jetzt einstimmen und freuen: Neben den Hymnen „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ und „Leichtes Gepäck“ werde es auch neue Songs zu hören geben – wie unter anderem „Nie wieder Schlafen“ zusammen mit 1986zig und auch ihre aktuelle Single „Wenn’s am schönsten ist“.

„Als der Song entstanden ist, haben wir an unsere Liveshows und ganz konkret an den Moment der Zugabe gedacht. Eben genau an die Augenblicke, in denen man merkt, dass man am liebsten gar nicht aufhören möchte, zu spielen, weil es sich gerade so gut anfühlt“, teilt die Band mit.

Silbermond zählt zu den deutschen Top-Acts und hat die Entwicklung deutschsprachiger Rock-Musik maßgeblich beeinflusst. Die Hymnen mit Texten aus eigener Feder sind längst Teil des kollektiven musikalischen Gedächtnisses. Nach mehr als sechs Millionen verkauften Tonträgern, hunderten von ausverkauften Konzerten und dutzenden von Gold- und Platinauszeichnungen, nach fast 20 Jahren unter Strom im Musikgeschäft.

Die Schlagersängerin Andrea Berg tritt ebenfalls beim Weser-Open-Air am See auf. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Line-up beim Weser Open Air am See 2023

Samstag, 26. August 2023: Andrea Berg, Beatrice Egli und weitere Gäste Sonntag, 27. August 2023: Lea, Adel Tawil, Gestört aber Geil, Madeline Juno, Leony Samstag, 2. September 2023: Silbermond

Karten für Silbermond beim Weser-Open-Air am See werden in verschiedenen Kategorien angeboten und sind ab 59,80 Euro erhältlich:

Der Golden Circle: Dieser exklusive Stehplatz befindet sich unmittelbar vor der Bühne und soll die beste Sicht in der ersten Reihe auf die Bühne garantieren.

Sitzplatz Tribüne: Tribünenanlage mit nummerierten Sitzplätzen, für die entspannte Anreise und freie Sicht auf die Bühne.

Stehplatz Bereich: Innenraum der Arena als Stehplatz.

Besucher im Rollstuhl und schwerbehinderte Personen mit Anspruch auf eine Begleitperson erhalten ihre Karten ausschließlich über [email protected] oder unter 030/76728335.

Der Vorverkaufsstart für das Weser-Open-Air am See 2023 hat bereits begonnen. Tickets gibt es unter www.weser-open-air.de, bei der Touristik Information Höxter GmbH (Weserstraße 11), beim Stadtmarketing Holzminden (Markt 2) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Reservix und Eventim.