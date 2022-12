Silvester soll es  im Kreis Höxter sehr stürmisch werden

Mit bis zu 17 bis 18 Grad könnte Silvester im Kreis Höxter der wärmste Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Selbst nachts beim Feuerwerk wird es ungewöhnlich mild bleiben. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in NRW und OWL in der Nacht auf Neujahr verbreitet stürmische Böen geben. Inzwischen gibt es eine Sturmwarnung besonders für die Höhenlagen auch im Kreis Höxter sowie eine Warnung vor markantem Wetter für die anderen Landesteile. Und tatsächlich: Am Silvesternachmittag wurden in Höxter 18 Grad gemessen.

„Berliner" in allen Variationen gibt es speziell zu Silvester auch in den Engel-Filialen: Hier präsentieren Christine Werner (rechts) und Andrea Engbert die bunten Varianten in der Rewe-Filiale in Höxter. „Berliner" sind aus süßem Hefeteig mit einer Füllung aus Konfitüre. Während der Zubereitung werden Teigballen schwimmend in Fett ausgebacken und danach zumeist mit feinem Zucker bestäubt oder mit einer Glasur überzogen. Insbesondere im deutschsprachigen Raum werden „Berliner Pfannkuchen“ zu Feiertagen und festlichen Anlässen als beliebte Spezialität angebote.

Das Wetter hatte im Jahr 2022 viele extreme Lagen beschert: Im Sommer verschärfte eine lange Trockenphase die seit Jahren bestehende Dürre. Dann gab es Unwetter. Zuletzt war an Silvester wegen der Corona-Pandemie beim Feiern Zurückhaltung geboten. Diesmal gibt es keine größeren Einschränkungen mehr.

Fischhändler Willi Brüggemann steht auch Silvester auf dem Wochenmarkt in Höxter. Er berichtet, dass die Zeiten als Silvesterkarpfen noch in Massen gekauft worden seien, vorbei seien. Forelle, Lachs und Rotbarsch würden die Kunden heute bevorzugen. So ändern sich die Bräuche zum Jahresende. Foto: Michael Robrecht

In einer außergewöhnlich Nacht wird mit vielen Feiernden gerechnet. Polizei und Feuerwehren sowie die Kreisleitstelle für die Koordinierung von Rettungsdienst und Feuerwehreinsätzen in Brakel sind vorbereitet. An der Verkaufsstellen für Feuerwerk und Böller war das Kaufinteresse dieses Jahr auch im Kreis Höxter sehr groß. In den Innenstädten kauften die Bürger für den Jahreswechsel ein. In den Bäckereien gabes besonders viele schöne Traditionsleckereien zum neuen Jahr: "Berliner" in allen Variationen.

Erstmals seit 2019 gab es wieder Feuerwerk. Wegen Corona war das 20220 und 2021 verboten und wurde nicht verkauft. Hier im Werkverkauf von ABA im Masterholz bei Nieheim standen die Böllerfreunde Schlange. Foto: Michael Robrecht

Große Silvesterbälle gibt es dieses Jahr nirgendwo im Kreis Höxter. Auch im Bad Dribruger Gräflichen Park nicht. Das Hotel wirbt dieses Jahr für einen stillen Jahresausklang in schöner Umgebung und Atmosphäre. Viele Gaststätten und Restaurants bieten Angebot für den Silvesterabend an. In einigen Häusern sind Gäste extra zum Jahreswechsel angereist.

Große Silvesterbälle gibt es 2022 im Kreis Höxter nicht. Auch im Gräflichen Park Health & Balance Resort in Bad Driburg diesmal nicht. Hier wird der Jahreswechsel von den Gäste in besonderer Atmosphäre still genossen. Foto: Gräflichen Park Health & Balance Resort

Es ist Sturm angekündigt für den Silvestertag: Es muss ja nicht so schlimm kommen wie im Februar 2022, wo auf dem Köterberg gleich das ganz Dach der Hotel-Baude von 1929 weggeweht ist. Foto: Michael Robrecht