Sirenenalarm in Höxter: Kein Feuer in der Kaserne, sondern eine Übung mit vielen "Verletzten"

Sirenenalarm, viel Blaulicht, ausrückende Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen: Aber einen Großbrand in der General-Weber-Kaserne gab es nicht. Höxters Feuerwehr wurde am Dienstagabend für eine außergewöhnlichen Übung um 18.10 Uhr bei der Bundeswehr alarmiert. Das bestätigte die Polizei Höxter auf WB-Anfrage.

Feuerwehr und Rettungswagen rücken am Abend zu einem ungewöhnlichen Einsatz bei der Bundeswehr in die Brenkhäuser Straße aus

Die Feuerwehr Höxter ist gegen 18.30 Uhr zu einer Übung in die Kaserne in Höxter ausgerückt. Die Wehrleute wurden mit Sirenenalarm angefordert.

Die Fahrzeuge rückten in die Kaserne in der Brenkhäuser Straße ein, um zwischen und an den Blocks einen Brandeinsatz zu üben. Auch Soldaten des ABC-Abwehrbataillons 7 waren vor Ort. Die Fahrzeuge rückten in die Kaserne in der Brenkhäuser Straße ein, um zwischen und an den Blocks einen Brandeinsatz mit viel Rauch und einem Massenanfall an Verletzten in einem Block zu üben. Auch Soldaten des ABC-Abwehrbataillons 7 waren dabei. Dass Höxters Feuerwehr bei der Bundeswehr „traniert“, das ist selten. Aber Manöver gibt es nicht nur beim Bund, sondern eben auch bei den Blauröcken, meinte ein Passant. Der vorab geheim gehaltene Alarmeinsatz lief um 20.30 Uhr aus und war von der B239 aus gut zu sehen.

So viel Blaulicht sieht man in Höxters Bundeswehrkaserne selten. Foto: Michael Robrecht

Brandschutzübung in General-Weber-Kaserne

20 Fahrzeuge mit Besatzungen, auch aus den Ortschaften, übten in der Kaserne. Foto: Feuerwehr Höxter

Einsatzpause zwischen den Kompanieblocks. Foto: M. Robrecht

Der Massenanfall an Verletzten wurde geübt. Foto: Feuerwehr Höxter

70 Rettungs- und Einsatzkräfte rücken in Kaserne an

Über die Brandschutzübung schrieb das ABC-Abwehrbataillon 7 als Bilanz: In den Abendstunden des 8. November 2022 heulten im gesamten Stadtgebiet und den umliegenden Ortschaften Höxters die Sirenen auf. Auslöser dafür war ein simulierter Brand eines Unterkunftsgebäudes in der General-Weber-Kaserne. Hierbei handelte es sich um eine groß angelegte Brandschutzübung der lokalen Feuerwehren und Rettungsdienste des Kreises Höxters, an der mehr als 70 Personen teilnahmen. Das ABC-Abwehrbataillon 7, ansässig in der General-Weber-Kaserne Höxter, diente hierbei als Gastgeber der Brandschutzübung.

Ein zum Abriss freigegebenes Gebäude der Liegenschaft weicht demnächst einem Neubau und bot somit hervorragende Rahmenbedingungen für eine realitätsnahe Brandschutzübung. Von der Alarmierung über das Retten von Verwundeten bis zum Löschen eines Großbrandes konnten somit viele Aspekte eines realen Großeinsatzes der verschiedenen „Blaulichtkräfte“ abgebildet und beübt werden. Die Feuerwehr Höxter und der Rettungsdienst trafen nach dem Eingang des Notrufes mit mehr als zwei Löschzügen und vier Rettungswagen in der General-Weber-Kaserne ein.

Für alle Beteiligten war die Übung ein voller Erfolg. So konnte die Zusammenarbeit und Abstimmung der lokalen Feuerwehren und Rettungsdienste untereinander genauso geübt werden wie die bundeswehrinternen Meldewege innerhalb der Kaserne. Der Brandschutzbeauftragte des ABC-Abwehrbataillons 7, Oberfeldwebel Christian K: „In Zukunft sind weitere solcher Übungen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst geplant, um alle Beteiligten bestmöglich auf den Ernstfall vorzubereiten“. Auch der Führer der Rettungskräfte, Standbrandinspektor Jürgen Schmits zeigte sich zufrieden. So ging nach mehr als zwei Stunden eine intensive Übung mit vielen neuen Erfahrungswerten und zufriedenen Gesichtern aller Beteiligten zu Ende.