Ski und Rodel gut in Bergen bei Höxter und Bad Driburg

In den Höhenlagen von Solling und Egge sowie in den Weserbergen finden Wintersportler schon jetzt gut Bedingungen für Skilanglauf und Rodeln. In Silberborn tummelten sich am Wochenende Hunderte auf dem dortigen Rodelberg unweit der Jugendherberge. Auch der Köterberg war Ziel vieler Ausflügler.

