So ein Jagdspektakel mit Hundemeute gibt es sonst nicht im Weserbergland

Wenn in Neuhaus und Silberborn die Jagdhörner erklingen und lautes Hundegebell folgt, dann ist Hubertusreitjagd, eine Veranstaltung mit langer Tradition, die zu den wohl schönsten Reitjagden gehört. Das große Herbstspektakel mit hoher Reitkunst zieht am Sonntag, 23. Oktober, am Vormittag wieder viele Gäste - darunter viele auch aus dem Kreis Höxter - an.

„Nicht nur für Fans des Pferdesports ist es ein ganz besonderes Erlebnis, aus der Nähe zu beobachten, wie Pferd und Reiter in spektakulären Sprüngen historische Steinmauern, Hindernisse aus Eichenstämmen oder Whiskyfässern überwinden“, unterstreicht das Team der Touristik-Information Neuhaus und Silberborn.

„Die Reitjagd ist natürlich vollkommen unblutig. Die temperamentvollen Fox-Hounds der Niedersachsenmeute folgen einer nach Anis duftenden Spur.“ Am Haus des Gastes erwartet die Besucher ein kulinarisches Angebot. Musik sowie Info- und Verkaufsstände ergänzen das Programm. Frank Byram, der die Kunst des Steinmauerbaus in Schottland erlernt hat, ist zum ersten Mal da. Er zeigt wie Stein für Stein eine Mauer mit einer Technik entsteht, die bereits beim Bau der historischen Steinmauern um Neuhaus angewandt wurde. Die Niedersächsischen Landesforsten präsentieren ihr waldpädagogisches Angebot. Stände mit kreativen Produkten aus Naturmaterialien, Jagdmalerei, Seifen, Handarbeiten und anderen Geschenkideen laden zum Stöbern ein.

Die Niedersachsenmeute mit den reitern sind ein Fotomotiv für viele Besucher. Foto: Touristik-Information Neuhaus und Silberborn

Die Solling-Blaskapelle Schönhagen gibt um 13.30 Uhr ein Konzert im Saal Haus des Gastes. Den Ablauf der Hubertusreitjagd haben die Organisatoren festgelegt. Um 11.30 Uhr geht es los mit einem Stelldichein auf der Wiese am Skilift Neuhaus (Nachtweide). Die Reiter finden sich mit ihren Pferden und der Hundemeute ein. Gegen 12 Uhr starten sie zum „Abritt“ Richtung Ahlewiesen. Gute Einsicht für Zuschauer ist entlang des Fahrradweges an der B497 und am Wanderweg „Sollingshöhen“ HS 1. Um 13.30 Uhr legen die Reiter an der Moosberg-Grillhütte Silberborn eine Erholungspause für Tier und Mensch ein. Um zirka 14 Uhr geht es dann weiter Richtung Silberborn auf die umliegenden Weiden.

Der letzte Sprung über die historische Mauer an der Eichenallee wird gegen 15 Uhr sein. „Um zirka 15.30 Uhr ist das feierliche Ende 'Halali' mit der Belohnung der Hunde und Ehrung der Reiter am Haus des Gastes (Pfarramtswiese) geplant“, kündigen die Organisatoren an.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Touristik-Information Neuhaus und Silberborn, Telefon: 0 55 36/10 11, [email protected], www.hochsolling.de.