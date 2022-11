Soldat aus Nieheim-Entrup trifft Prinz Harry

Nieheim/Holzminden/Höxter

Viele Jahre trainieren die Athletinnen und Athleten für diesen Moment. Vom 19. bis 16. September 2023 werden die Invictus Games in Düsseldorf in der 50.000 Zuschauer fassenden Merkur-Arena stattfinden. Mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten aus 20 Nationen reisen dafür in die NRW-Landeshauptstadt.

Von Michael Robrecht