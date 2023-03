Sommerkonzerte in Corvey: Musik passend zur Landesgartenschau

Stars von morgen bringen in der Welterbestätte Corvey die Schönheit der Natur zum Klingen: In der Reihe der Sommerkonzerte ist das Programm der vier Konzerte auf die Landesgartenschau abgestimmt.

Selina Ott gastiert beim ersten der Corveyer Sommerkonzerte am Sonntag, 14. Mai. Die preisgekrönte Musikerin wird im Kaisersaal von Schloss Corvey von der Nordwestdeutschen Philharmonie begleitet.

Bei den beliebten Sommerkonzerten im Kaisersaal des Schlosses Corvey präsentieren der Kulturkreis Höxter-Corvey und der künstlerische Leiter Prof. Martin Christian Vogel auch in diesem Jahr exzellente junge Musikerinnen und Musiker als „Stars von morgen“, die begeistern werden. Sie musizieren gemeinsam mit renommierten Solisten und Ensembles.

Im Jahr der Landesgartenschau in Höxter liegt der inhaltliche Fokus auf der Schönheit der Natur, die mit ihren Blumen und Bäumen, ihrer verschwenderischen Fülle an Farben und Formen, Düften und Geräuschen schon immer Komponisten und Dichter zu wunderbarer Musik und Poesie inspiriert hat. Der Kartenvorverkauf für die vier Konzerte hat bereits begonnen.

Die Nordwestdeutsche Philharmonie ist beim ersten der Sommerkonzerte in Corvey am 14. Mai zu erleben. Foto: Sandra Sanchez

Das erste Konzert beginnt am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr. Selina Ott, die erste Preisträgerin des ARD-Wettbewerbes 2018 aus Wien, damals gerade einmal 20 Jahre alt, ist in Corvey zu erleben. Ihr Auftritt bei den Sommerkonzerten in der Welterbestätte musste wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden. Begleitet wird sie von der Nordwestdeutschen Philharmonie unter der Leitung von Conrad van Alphen.

Selina Ott ist zwischenzeitlich auch Trägerin des Opus Klassik-Preises 2021. Sie spielt die Trompetenkonzerte in D-Dur von Leopold Mozart und von Giuseppe Tartini. Weiterhin erklingen Griegs Suite „Aus Holbergs Zeit“, Haydns Sinfonie Nr. 44 sowie die „Crisantemi“ von Puccini.

Lieder und Arien rund um das Thema Blumen

Weiter geht es am Sonntag, 21. Mai, 17 Uhr. Sängerinnen und Sänger präsentieren einen bunten Strauß mit Liedern und Arien rund um das Thema Blumen. Es erklingen unter anderem Lieder aus der „Dichterliebe“ von Schumann, der „Winterreise“ von Schubert, die „Mädchenblumen“ von Richard Strauss sowie das „Rosenknospenquartett“ von Brahms.

Im zweiten Teil erleben die Zuhörer Arien von Strauss, von Flotow und Delibes bis hin zu Ensembles aus der „Gärtnerin aus Liebe“ von Mozart. Mitwirkende sind Mitglieder des von der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung Gütersloh geförderten Opernstudios der Staatsoper Berlin und Gäste: Regina Koncz (Sopran), Ekaterina Chayka-Rubinstein (Mezzosopran), Johan Krogius (Tenor), Friedrich Hamel (Bass), Markus Zugehör (Klavier), Marcin Lakomicki (Szenische Einrichtung) und Martin Christian Vogel (Moderation).

Samira Spiegel gestaltet das dritte Sommerkonzert in Corvey. Sie ist Preisträgerin verschiedener hochrangiger Wettbewerbe sowohl mit ihrem Instrument, der Violine, als auch mit ihrem weiteren Instrument, dem Klavier. Foto: Veranstalter

Eine außergewöhnliche Doppelbegabung, die Künstlerin Samira Spiegel, ist beim dritten Konzert am Sonntag, 11. Juni, 17 Uhr, zu erleben. Sie ist Preisträgerin verschiedener hochrangiger Wettbewerbe sowohl mit ihrem Instrument, der Violine, als auch mit ihrem weiteren Instrument, dem Klavier.

Samira Spiegel wird mit dem „dogma chamber orchestra“ unter der Leitung des Detmolder Geigers und Dirigenten Mikhail Gurewitsch zusammen musizieren und sich mit beiden Instrumenten künstlerisch vorstellen. So spielt Samira Spiegel unter anderem vor der Pause die Busoni-Bearbeitung der Chaconne von Bach auf dem Klavier und nach der Pause das gleiche Werk original auf der Violine. Weiterhin erklingt der „Blumen-Walzer“ aus der Streicherserenade in C-Dur von Tschaikowski.

Das „dogma chamber orchestra“ gestaltet das dritte Sommerkonzert in Corvey am Sonntag, 11. Juni, mit und musiziert gemeinsam mit Samira Spiegel. Foto: Veranstalter

Die Flötistin Leonie Bumüller ist Mitglied der NDR-Radiophilharmonie Hannover und gewann neben dem ARD-Preis im Jahr 2022 den Publikumspreis. Sie musiziert am Sonntag, 25. Juni, 17 Uhr, mit Thomas Christian (Detmolder Hochschulprofessor a. D.), Violine, Raimund Lissy (Mitglied der Wiener Philharmoniker), Violine, Robert Bauerstatter (Mitglied der Wiener Philharmoniker), Viola, Bernhard Naoki Hedenborg (Mitglied der Wiener Philharmoniker), Cello, sowie Sina Kloke (Köln), Klavier. Auch in diesem Konzert mit exzellenter Kammermusik stehen Blumen und Bäume im Mittelpunkt, so unter anderem das „Veilchenquartett“ von Mozart, der „Lindenbaum“ von Schubert und die „Zypressen“ von Dvořák.

Raimund Lissy (Mitglied der Wiener Philharmoniker) gastiert beim letzten der vier Sommerkonzerte am Sonntag, 25. Juni, in Corvey. Foto: Veranstalter

Eintrittskarten sind erhältlich unter www.corvey.de. Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 05231/5699999.