Spendenerlös: Sinfonisches Blasorchester reicht in Höxter 3500 Euro weiter

Den berühmten Song "Summertime" von George Gershwin spielt Trompeter Stefan Balke vor den Treppen des Höxteraner Stadthauses kurz an. Denn es gibt einen Grund zur Freude - insgesamt 3500 Euro gab es am Mittwoch als Spendenerlös nach dem Frühlingskonzert zu verteilen (von rechts): Dr. Joachim Quadflieg (Orchester), Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann, Regionalleiter Norbert Meyer (Volksbank Höxter) und der Vereinsvorsitzende Marian Staubach ("Welcome") .

Das Orchester hatte sich schon im Vorfeld für spezielle Projekte entschieden, so ihr Sprecher Stefan Balke: Die diesjährigen Spenden werden zugunsten des Vereins "Welcome" in Höxter und dem Transport von Hilfsgütern in die Ukraine (private Initiative von Steinkrug-Chef Thomas Hackler) gespendet. Jedes Ticket war also für diese beiden sozialen Projekte bestimmt. Für "Welcome" nahm mit großer Freunde der Vereinsvorsitzende Marian Staubach die gespendeten 2500 Euro entgegen. Weil gleich fünf Sponsoren (Volksbank Höxter, Bäckerei Engel, Gebrüder Engel, Getränke Waldhoff und Bausie Höxter) die Veranstaltung im April unterstützt hatten, kam nun auch dieser hohe Spendenbetrag trotz der Umstände wegen der Pandemie (weniger Zuhörer statt ausverkauftes Haus wie in den Jahren zuvor) zustande.