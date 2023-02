Spielmannszug Lütmarsen ehrt Gründungsmitglieder für 50 Jahre Treue

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hatten sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Lütmarser Pfarrheim getroffen. Vorsitzender Peter Wiehe begrüßte die Gäste.

Zunächst wurde der Verstorbenen Mitglieder der Jahre 2020 bis 2022 gedacht. Nach den Berichten der Kassenwarte und Schriftführer standen die Berichte der Kassenprüfer Oliver Stein und Tim Mönnekes an. Sie bestätigten dem Verein eine einwandfreie Kassenführung.

Bei den Neuwahlen wurde dann der gesamte Vorstand im Amt bestätigt. Er besteht aus Peter Wiehe (erster Vorsitzender), Florian Voß (zweiter Vorsitzender), Kirsten Voß (erst. Kassiererin), Meike Spieker (zweite Kassiererin), Thomas Drüke (erster Schriftführer) und Moritz Hoppe (zweiter Schriftführer). Zum neuen Kassenprüfer wurde Hendrik Wiehe. Er prüft im kommenden Jahr mit Oliver Stein die Kasse des Vereins.

Für ihre 50 Jahre lange Mitgliedschaft hat der Spielmannszug Lütmarsen Jubilare geehrt. Ihnen galt Dank für Treue zum Verein. Foto: Spielmannszug Lütmarsen

Natürlich galt es auch, verdiente Mitglieder des Vereins zu ehren. Für zehn Jahre Treue zum Spielmannszug bedankt sich der Verein bei Gudrun Jones, Hubertus Brandt, Hans-Ulrich Matthisen, Jendrik Bilstein, Leonie Bahr, Nele Sagel, Sebastian Kaspereit, Alexander Heinze und Markus Kirchhoff. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Thomas Rust die Ehrennadel. Für 50-jährige Mitgliedschaft, unter den Jubilaren sind viele Gründungsmitglieder, wurden Josef Wiehe, Karl Bilstein, Hans Christian Kurze, Paul Köhne, Dietmar Beineke, Johannes Mönnekes, Uli Müller, Wilfried Markus, Thomas Drüke, Andreas Brune, Martin Sagel, Andreas Multhaup, Josef Köhne, Robert Sagel, Josef Ising, Franz Huhmann, Friedhelm Klocke, Werner Frieling, Andreas Kirchhof und der Ehrenvorsitzende Albert Drüke geehrt.

1200-Jahr-Feier des Ortes Lütmarsen ist Höhepunkt

Vorsitzender Peter Wiehe bedankte sich bei allen geehrten Mitgliedern für die treue Unterstützung. Den nicht anwesenden Mitgliedern werden die Ehrungen in Kürze persönlich übergeben.

Musikalische Einlagen des Spielmannszuges zwischen den Tagesordnungspunkten rundeten die Versammlung ab. Auch im Jahr 2023 stehen wieder einige Höhepunkte im Vereinsleben an, wie die 1200-Jahr-Feier des Ortes oder das Lütmarser Schützenfest im Sommer. Zum Abschluss der Versammlung wünschte der Vorsitzende Peter Wiehe allen Mitgliedern viel Erfolg und alles Gute für das Jahr 2023 und dem Spielmannszug allzeit „Gut Spiel“.

Mit einem Konzert an Silvester hat der Spielmannszug Lütmarsen das Jahr 2022 beschlossen. Foto: Spielmannszug Lütmarsen

Mit großer Freude haben die Teilnehmer der Versammlung auf das Konzert zurückgeblickt, mit dem der Spielmannszug an Silvester 2022 das 50. Jahr seines Bestehens beendet hat. Musikalisch ging es durch die Gründungszeit von 1972 bis ins Jahr 2022, wobei immer wieder Märsche und Konzertstücke aus den unterschiedlichen Zeitabschnitten vorgetragen wurden. Dabei waren alle, die Interesse an Spielmannszugmusik haben, eingeladen, den Klängen und Rhythmen des Vereins zu lauschen.

Modenschau mit Kleiderordnung von damals

Highlights waren unter anderem der Auftritt des Nachwuchses, die Solostücke der Frauen und Männer und das Stück „Grüße aus Lütmarsen“, welches extra für den Verein komponiert und für das Konzert wieder neu aufgelegt wurde. Bei einer Modenschau wurde dem Publikum präsentiert, wie sich die Kleiderordnung bei Auftritten von damals zu heute verändert hat und auch welche Kostüme bei den Karnevalsumzügen in Ovenhausen getragen wurden.

Nach zwei Stunden wurde das Licht gedämmt und das Konzert wurde mit dem Musikstück „Highland Cathedral“ beendet. Das Konzert gefiel nicht nur dem Publikum, sondern hat auch dem gesamten Spielmannszug große Freude bereitet. Direkt im Anschluss an das Konzert fand die Silvesterparty mit DJ C. Sarp statt. Die Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden des neuen Jahres. Der Spielmannszug freut sich über den gelungenen musikalischen Jahreswechsel.