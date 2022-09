Sprechstunde in  Stahler Praxis Dr. Bunsenhaupt: Spaß bis der Arzt kommt

Stahle

Gelungene Theaterpremiere in Stahle: Am vergangenen Wochenende begrüßte die Gruppe TON, eine Untergruppe des Theatervereins McTON, zahlreiche "Patienten" zur Sprechstunde in der „Praxis Dr. Bunsenhaupt“. Wohlgemerkt eine Sprechstunde der besonderen Art, da die Praxis des Allgemeinmediziners in der Kulturscheune Stahle eingerichtet worden war. Das besondere an dieser Wirkungsstätte ist wohl, dass sie nicht klinische Reinlichkeit, sondern Wohlfühlen suggeriert.

Von Katharina Maria Grote