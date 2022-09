Spritpreis-Höhenflug nach Tankrabatt-Ende auch im Kreis Höxter

Böses Erwachen für Autofahrer am Donnerstagmorgen an den Tankstellen - Lange Schlangen an Zapfsäulen am Abend

Kreis Höxter

Erwachen für alle Autofahrer am Donnerstagmorgen: Nach dem Ende des Tankrabatts um Mitternacht sind die Kraftstoffpreise stark angestiegen. Am Mittwochabend hatten sich in vielen Städten im Kreis bis in die Nacht lange Schlangen an den Tankstellen gebildet. Zeitweise warteten Dutzende Fahrzeuge gleichzeitig an den Zapfsäulen und den Zufahrtsstraßen, wie in der Kreisstadt Höxter beobachtet wurde. Besonders die Billigtankstellen sind überrannt worden. Dort gab es Diesel noch für knapp 2 Euro und Super für 1,76 Euro.

Von Michael Robrecht